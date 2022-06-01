MSI Titan GT77 — игровой ноутбук с 4K дисплеем, комбинированным энергопотреблением CPU и GPU 250 Вт и ценой от $3200

Компания MSI объявила о возвращении линейки высокопроизводительных игровых ноутбуков Titan. Судя по всему, новая модель Titan GT77 может стать одним из наиболее производительных игровых ноутбуков этого года. Пользователям предлагаются конфигурации, включающие CPU вплоть до Intel Core i9-12900HX настольного класса и GPU до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Комбинированное энергопотребление CPU и GPU может достигать 250 Вт.

Система также включает 4 слота для установки до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и 4 слота для установки накопителей M.2. Пользователям предлагается механическая клавиатура на базе переключателей Cherry MX Ultra Low, RGB подсветка клавиатуры, RGB световая панель и дисплей с разрешением 3840×2160 точек и частотой обновления 120 Гц. Устройство имеет массу около 3,1 кг и комплектуется адаптером питания мощностью 330 Вт. В зависимости от конфигурации, цена MSI Titan GT77 может составлять от $3199 до $4949.

Дополнительно MSI расширила линейку игровых ноутбуков Raider, анонсировав модели Raider GE77 HX и GE67 HX. Они получат процессор вплоть до Intel Core i9-12900HX и видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Здесь в качестве опции предлагается QHD OLED дисплей с частотой обновления 240 Гц и временем отклика матрицы 2 мс. Цена стартовой конфигурации Raider GE77HX (Core i7-12800HX / RTX 3070 Ti / 16 ГБ / 1 ТБ) составляет $2599. Raider GE76HX с той же конфигурацией, но OLED дисплеем, стоит от $2499. Их продажи стартуют в конце июня.

Источник: The Verge