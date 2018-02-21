Музыкальный сервис Spotify, вероятно, тоже выпустит умную колонку

Похоже, сервис Spotify работает над созданием собственной умной колонки. Такой вывод можно сделать на основании анализа вакансий компании.

В одном из объявлений сказано, что Spotify находится на пути создания своих первых аппаратных продуктов и намерена наладить операционную деятельность для производства, канала поставок, продаж и маркетинга. Компания ищет операционного директора и управляющего проектом в сфере разработки и производства аппаратных решений, а также старшего менеджера по продуктам в сфере производства аппаратных решений. Им предстоит решать вопросы поставок и производства нового продукта. Это свидетельствует о том, что Spotify уже готова приступить к производству в скором времени.

Spotify является одним из наиболее популярных сервисов по потоковой передачи музыки и работает на различных устройствах. Однако с появлением новых продуктов не всегда удаётся реализовать поддержку Spotify для всех устройств и экосистем. Вероятно, это и побудило компанию заняться изготовлением собственной умной колонки. Пока что какие-либо технические характеристики этого устройства не сообщаются.

Источник: Engadget