Новости
Музыкальный сервис Spotify, вероятно, тоже выпустит умную колонку
13

Музыкальный сервис Spotify, вероятно, тоже выпустит умную колонку

Музыкальный сервис Spotify, вероятно, тоже выпустит умную колонку

Похоже, сервис Spotify работает над созданием собственной умной колонки. Такой вывод можно сделать на основании анализа вакансий компании.

В одном из объявлений сказано, что Spotify находится на пути создания своих первых аппаратных продуктов и намерена наладить операционную деятельность для производства, канала поставок, продаж и маркетинга. Компания ищет операционного директора и управляющего проектом в сфере разработки и производства аппаратных решений, а также старшего менеджера по продуктам  в сфере производства аппаратных решений. Им предстоит решать вопросы поставок и производства нового продукта. Это свидетельствует о том, что Spotify уже готова приступить к производству в скором времени.

Spotify является одним из наиболее популярных сервисов по потоковой передачи музыки и работает на различных устройствах. Однако с появлением новых продуктов не всегда удаётся реализовать поддержку Spotify для всех устройств и экосистем. Вероятно, это и побудило компанию заняться изготовлением собственной умной колонки. Пока что какие-либо технические характеристики этого устройства не сообщаются.

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить