Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир

Том Круз гуляет с лопатой в новой черной комедии «Диггер». История фильма вращается вокруг «самого могущественного человека в мире», который отправляется в отчаянную миссию.

Круз играет Диггера Роквелла, но о сюжете известно немного. По описанию, его персонаж хочет доказать, что именно он является спасителем человечества, «прежде чем катастрофа, которую он сам вызвал, уничтожит все». Тизер уже показывали в кинотеатрах перед сеансами «Аватар: Огонь и пепел», и хотя бы здесь не было скандалов, как с «Мстителями». А теперь ролик доступен и онлайн.

Новый фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту ранее носил рабочее название «Джуди», а теперь официально презентован как «комедия катастрофических масштабов». Сам режиссер называет его «новым типом кино» и обещает, что Том Круз «удивит мир» своей игрой. Неудивительно, что уже идут разговоры: станет ли эта роль наконец его первым «Оскаром»? Ответ узнаем через год.

Кроме Круза, в фильме снялись Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Джон Гудман, Риз Ахмед, Майкл Стулбарг, Софи Уайлд и Эмма Д’Арси. Сценарий Иньярриту написал в 2023 году вместе с Николасом Джакобоне и Александром Динеларисом, которые работали над «Бердменом», а также с Сабиной Берман. Продюсерами выступает не только Иньярриту, но и лично Том Круз.

Постеры фильма «Диггер»

Съемки длились полгода в Великобритании. Ленту сняли на 35-мм пленку VistaVision, а видеооператором стал не последний человек в индустрии — трехкратный обладатель «Оскара» Эммануэль Любецки. Для Иньярриту это первый англоязычный проект после «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо и первое возвращение к режиссуре после «Бардо», который впервые показали в Венеции в 2022-м.

Дистрибуцией занимаются Warner Bros. Pictures и Legendary Entertainment. Для актера главной роли это первый проект после соглашения с Warner Bros. Discovery о разработке и производстве фильмов для кинотеатров. Ранее Том Круз работал над лентами «Топ Ган: Мэверик», который стал его самым успешным фильмом и «Миссия невыполнима 8», стартовавшая с $200 млн по миру в целом

«Диггер» выйдет в кинотеатрах 2 октября 2026 года.

Источник: World of Reel