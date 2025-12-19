Новости Кино 19.12.2025 comment views icon

Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Місія можлива: трейлер чорної комедії "Діґґер", де Том Круз знову рятує світ

Том Круз гуляет с лопатой в новой черной комедии «Диггер». История фильма вращается вокруг «самого могущественного человека в мире», который отправляется в отчаянную миссию.

Круз играет Диггера Роквелла, но о сюжете известно немного. По описанию, его персонаж хочет доказать, что именно он является спасителем человечества, «прежде чем катастрофа, которую он сам вызвал, уничтожит все». Тизер уже показывали в кинотеатрах перед сеансами «Аватар: Огонь и пепел», и хотя бы здесь не было скандалов, как с «Мстителями». А теперь ролик доступен и онлайн.

Новый фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту ранее носил рабочее название «Джуди», а теперь официально презентован как «комедия катастрофических масштабов». Сам режиссер называет его «новым типом кино» и обещает, что Том Круз «удивит мир» своей игрой. Неудивительно, что уже идут разговоры: станет ли эта роль наконец его первым «Оскаром»? Ответ узнаем через год.

Кроме Круза, в фильме снялись Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Джон Гудман, Риз Ахмед, Майкл Стулбарг, Софи Уайлд и Эмма Д’Арси. Сценарий Иньярриту написал в 2023 году вместе с Николасом Джакобоне и Александром Динеларисом, которые работали над «Бердменом», а также с Сабиной Берман. Продюсерами выступает не только Иньярриту, но и лично Том Круз.

Постеры фильма «Диггер»

Місія можлива: трейлер чорної комедії "Діґґер", де Том Круз знову рятує світ
Украинский постер фильма «Диггер»
Місія можлива: трейлер чорної комедії "Діґґер", де Том Круз знову рятує світ
Оригинальный постер фильма «Диггер»

Съемки длились полгода в Великобритании. Ленту сняли на 35-мм пленку VistaVision, а видеооператором стал не последний человек в индустрии — трехкратный обладатель «Оскара» Эммануэль Любецки. Для Иньярриту это первый англоязычный проект после «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо и первое возвращение к режиссуре после «Бардо», который впервые показали в Венеции в 2022-м.

Дистрибуцией занимаются Warner Bros. Pictures и Legendary Entertainment. Для актера главной роли это первый проект после соглашения с Warner Bros. Discovery о разработке и производстве фильмов для кинотеатров. Ранее Том Круз работал над лентами «Топ Ган: Мэверик», который стал его самым успешным фильмом и «Миссия невыполнима 8», стартовавшая с $200 млн по миру в целом

«Диггер» выйдет в кинотеатрах 2 октября 2026 года.

Источник: World of Reel

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Дьявол носит Prada 2": Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в первом тизере
"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката
Дочь Умы Турман рассказала, как мать готовила ее к работе с Тарантино: "Только не снимай обувь"
В фильме "Хищник: Планета смерти" есть странное камео создателей "Очень странных дел"
Пентагон наехал на Netflix из-за фильма с "дырявой" американской ПВО
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
Новые "Мстители" не такие уж и новые: по слухам, Marvel возвращает Таноса и "старого" Человека-паука
"Это соревнование будет другим": появились первые кадры "Голодных игр" с юным Хеймитчем
Новые "Страсти Христовы" Мела Гибсона обойдутся в $200 млн из-за "эпических боев" между ангелами и демонами
"Аватар 3" станет последним фильмом в серии, если не заработает денег — но Кэмерон напишет книгу
Новый "Властелин колец" готовит "перезапуск Арагорна" — с молодым актером вместо Вигго Мортенсена
В "Одиссее" Нолана покажут циклопов-аниматроников в "натуральных" размерах
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Проснись, покойник: на Netflix вышел детектив "Достать ножи 3"
Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" получил первый постер и дату релиза — сначала в кинотеатрах
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24
Marvel использовала 80% реальных декораций для "Мстители: Судный день"
"Фильм столетия": в сеть слили пролог "Одиссеи" Нолана, критики — в восторге
Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката
Вышел первый трейлер фильма "Уличный боец" / Street Fighter: ностальгические 90-е и очень много боли
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить