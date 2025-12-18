Disney всех обманул: зрители "Аватар 3" требуют вернуть деньги за сеанс, потому что им не показали тизер "Мстителей"

После сеансов фильма «Аватар 3» зрители массово жалуются, потому что их «обманули». Они ждали обещанный тизер «Мстителей: Судный день», но не получили ничего.

Ожидания вокруг «Судного дня» подогрели еще раньше. СМИ раскрыли планы Disney выпустить сразу четыре разных «кусочка» фильма в течение первых четырех недель показа «Аватара 3». Незадолго после этого в сети появились кадры, которые считали утечкой одного из тизеров с возвращением любимца.

Но обещание обернулось разочарованием. Часть фанатов так и не увидела роликов и говорит, что им наврали. Некоторые даже требовали вернуть деньги. Сама ситуация запутанная, так как другие все-таки видели тизеры. В интернете за последние сутки находили новые фрагменты трейлера, снятые прямо в залах кинотеатров, после чего их быстро удаляли из-за авторских прав. Однако почему-то их показывают выборочно.

Многие зрители вообще пошли посмотреть трехчасовое творение Джеймса Кэмерона на больших экранах исключительно из-за обещанных роликов. Что и стало началом конфликта. Сейчас больше всего жалоб поступает из Европы.

«Ситуация: ты идешь смотреть «Аватар» в кинотеатрах Pathé, весь в восторге, потому что ждешь первые кадры «Судного дня», ведь все об этом говорят… и в результате — ничего», — пишет французский фанат Marvel под ником AlexDC815.

Другие пользователи Cov_Universe и Pau7line также жаловались, что не видели кадров во французских кинотеатрах. Похожие истории появились и за пределами Европы.

«Я хочу свои деньги обратно!» — написал пользователь из Бразилии NacaoMarvete616.

По его словам, в местном кинотеатре перед сеансом было около 10 минут рекламы и ни одного трейлера. То есть ни «Мстителей: Судного дня», ни любого другого фильма. Поэтому не всем кадры посчастливилось увидеть кадры будущего фильма с возвращением Роберта Дауни-младшего и некоторых из Людей Икс.

За последние 12 часов IGN увидел ряд роликов в соцсетях, снятых в переполненных залах. Другое французское издание JournalduGeek сообщило, что заметило тизер во время просмотра картины «Аватар 3». В парижском кинотеатре Grand Rex также видели его на всех сеансах, тогда как в большой сети UGC показ не гарантирован.

Тем временем «Аватар 3» получил первые оценки на сайтах-агрегаторах рецензий — они самые низкие в серии. Триквел обошелся примерно в $400 млн и должен собрать как минимум миллиард, чтобы Кэмерон не свернул франшизу из-за низкого дохода.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: IGN