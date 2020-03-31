На Best Buy уже появились чехлы для iPhone 9 (SE2) — анонс может состояться уже сегодня





Две недели назад Apple представила новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini. Что же касается горячо ожидаемого поклонниками Apple более доступного смартфона iPhone 9 (SE2), в последний раз мы слышали, что его выпуск пришлось отложить из-за коронавируса и перебоев в производстве. Но вот сейчас появились свидетельство скоро выпуска идейного преемника сверхпопулярной компактной модели iPhone SE.

Издание MacRumors опубликовало фотографию защитного чехла Urban Armor Gear, предназначенного как раз этого самого долгожданного iPhone. Фото сделал сотрудник крупнейшей в США сети потребительской электроники Best Buy. Надписи на упаковке указывают, что чехол Urban Armor Gear предназначен для 4,7-дюймового iPhone 2020 года выпуска.

Фото чехла Urban Armor Gear для iPhone SE (Источник: MacRumors)

Сообщается, что Best Buy уведомила сотрудников не начинать продажи чехлов раньше воскресенья, 5 апреля. То есть, официальный анонс смартфона по идее должен состояться в этот промежуток времени. Более того, якобы мартовская презентация Apple, которую пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса, была назначена именно на 31 марта. Что интересно, оригинальная модель iPhone SE была представлена в 2016 году тоже 31 марта. И многие допускают, что анонса может состояться уже сегодня.

Напомним, новые iPad Pro дебютировали на следующий день после того, как были замечены на официальном сайте Apple.

iPhone 9 приписывают старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home и начинку, как у нового iPhone 11. Каким будет новый iPhone 9 (как бы он в итоге не назывался) мы подробно рассказывали здесь. А недавняя утечка кода iOS 14 дает веские основания полагать, что вместе с 4,7-дюймовым iPhone 9 дебютирует и 5,5-дюймовая модель iPhone 9 Plus.

Источник: MacRumors