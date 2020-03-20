На фоне пандемии Apple ограничивает продажу iPhone — не больше двух в одни руки





Последние данные указывают на то, что Китай успешно восстанавливается после вспышки коронавируса и практически все основные предприятия уже вышли привычный уровень производства. Только вчера мы писали об улучшении ситуации с поставками iPhone и AirPods. Сегодня же стало известно, что Apple ввела ограничение на продажу iPhone. Говоря конкретнее, сейчас Apple продает в одни руки не больше двух экземпляров iPhone.

Как отмечает Reuters, в последний раз купертиновский гигант ограничивал продажи в 2007 году, когда был представлен оригинальный iPhone. Тогда Apple пошла на это, чтобы предотвратить возможные спекуляции — массовую скупку устройств предприимчивыми лицами с целью перепродажи по завышенным ценам. Вполне вероятно, что сейчас причина введения ограничений такая же.

Ограничения уже вступили в силу в США, Европе и на нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Тайвань и Сингапур.

На прошлой неделе Apple закрыла все свои магазины за пределами Китая до 27 марта из-за пандемии. Кроме того, компания все еще восстанавливается после перебоев с поставками iPhone из-за вынужденной приостановки заводов производственных партнеров в Китае, обусловленной карантином по коронавирусу.

На прошлой неделе издание The Verge рассказывало, что Тим Кук в свое время внедрил схему «своевременного производства» (just-in-time production, JIT), хорошо зарекомендовавшую себя в автомобильной индустрии. Суть сводится к сокращению затрат путем отказа от накапливания запасов комплектующих на складах. То есть, все компоненты сразу используются и ничего не залеживается на складах. В то же время эта схема, которая помогла Apple в свое время сильно сократить производственные расходы, требует бесперебойных поставок. В результате остановки производства в Китае запасы готовых устройств начались быстро истощаться.

Напомним, ранее Apple предупредила о перебоях с поставками iPhone и снижении продаж в связи с пандемией коронавируса, а затем — о возможной нехватке комплектующих и запасных iPhone для обмена. То есть, хоть ситуация и улучшилась с тех пор, о полном восстановлении пока говорить рано.

Источник: Reuters