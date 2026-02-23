banner
На HBO завершился "Рыцарь семи королевств": все 6 эпизодов можно посмотреть одновременно

Катерина Левицкая

На HBO завершився "Лицар сімох королівств": всі 6 епізодів можна переглянути одночасно

В ночь на 23 февраля на платформах HBO Max и Megogo вышел шестой и финальный эпизод сериала «Рыцарь семи королевств», а значит все серии отныне доступны для просмотра «за раз», без недельного ожидания.


«Рыцарь семи королевств» — это телевизионная экранизация новелл Джорджа Р. Р. Мартина, повествующих о приключениях рыцаря Дунка (Питер Клеффи) и его оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл), путешествующих по Вестересу примерно за столетие до событий «Игры престолов». Сериал со старта заработал одни из лучших отзывов во франшизе и отличился рекордной оценкой на IMDB.

Финальный эпизод шоу получил название The Morrow и длится всего 31 минуту. На данный момент его оценка достигает 8,5 из 10 на IMDB. История должна завершить события «Испытания семерых» на турнире в Эшфорде, которое закончилось большой потерей.

Когда ждать второй сезон?

Съемки второго сезона уже идут, в лучшем случае релиз можно ожидать в начале 2027 года. Если история и в дальнейшем будет тесно связана с новеллами, то она перенесётся на полгода вперед после турнира в Эшфорде, где королевство переживает последствия Великой весенней болезни. События разворачиваются посреди засухи и значительная часть сюжета сосредоточена на высохшем водоеме и вражде, которая вспыхивает вследствие этого.


Несмотря на то, что сейчас подтверждены только три сезона (по одному на каждую из имеющихся новелл Мартина), создатели уже задумываются растянуть историю на 8-10, а писатель предоставил им наброски будущих произведений. Шоураннер Айра Паркер высказал идею разделить их на две части, где последняя представит уже взрослых персонажей. При этом, он планирует привлечь тех же актеров, поэтому необходимо будет сделать длительную паузу.

Джордж Мартин хотел, чтобы «Рыцарь семи королевств» был 2-часовым фильмом

