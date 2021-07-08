На концептуальных рендерах показали смартфон Vivo со встроенным дроном с камерой





Компания Vivo подала патентную заявку, в которой описывается смартфон со встроенным дроном, оснащённым собственными камерами. Идея состоит в том, чтобы хранить дрон в самом смартфоне – аналогично тому, как хранится стилус S Pen в устройствах серии Galaxy Note. В случае необходимости, его можно легко извлечь, а когда он не нужен, то хранится в смартфоне.

После извлечения дрона из смартфона пользователь может использовать его как любой другой дрон. Пользователь может управлять полётом дрона, делать снимки с необычных ракурсов, в том числе автопортреты издалека или с высоты.

На основании изображений из патентной заявки дизайнер Саранг Шет создал рендеры, демонстрирующие, как может выглядеть такое устройство. При этом нужно понимать, что это сторонние рендеры. Финальное устройство может выглядеть иначе, если оно вообще выйдет на рынок в виде коммерческого продукта.

Идея использования встроенного в смартфон дрона выглядит интересной, но нужно помнить и возможных негативных факторах такого гибридного использования. Даже самые маленькие современные дроны не настолько тонкие, чтобы поместиться внутри смартфона. Дроны, почти такие же тонкие, как смартфон, действительно существуют. Но в данном случае нужно учитывать, что дрон предлагается оборудовать сразу двумя камерами. Кроме того, внутри потребуется немало места для батареи. Таким образом, смартфон вместе с дроном может быть достаточно крупным и тяжёлым. Вместе с тем, дрон также займёт ценное место внутри телефона, что заставит Vivo использовать для него меньшую батарею. Наконец, дрон будет издавать звук, вероятно, очень громкий, что скажется на записи видео.

Таким образом, есть ещё много проблем, которые нужно преодолеть, прежде чем эту идею удастся успешно реализовать в потребительском устройстве.

Источник: phonearena