На платформе Lucid Air выпустят еще несколько электромобилей, первым будет 7-местный кроссовер Project Gravity в 2023 году

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Во время вчерашней презентации премиального электрического седана Lucid Air представители компании заявили, что разработанная ими платформа Lucid Electric Advanced Platform (LEAP) слишком хороша, чтобы ограничивать ее единственной моделью. В ближайшие годы нас ждут сразу несколько новых моделей Lucid, первой из которых станет крупный семиместный кроссовер Project Gravity.

«Да, мы планируем выпустить в будущем сразу несколько новых моделей. Lucid Air был разработан как первая модель полноценного модельного ряда, на презентации был показан тизер кроссовера Project Gravity. Впереди еще много интересных анонсов» — отметили в Lucid Motors.

Впервые кроссовер Lucid Gravity засветился во время съемок маркетинговых материалов в конце августа текущего года. Официальные изображение были продемонстрированы во время сентябрьской презентации.

На сайте компании даже появилась отдельная страница для будущих моделей Lucid, где пока можно найти только краткое описание Project Gravity. Судя по описанию, эта модель переосмыслит сегмент люксовых кроссоверов точно так же, как Lucid Air переосмыслил сегмент люксовых седанов.

Lucid Gravity будет обладать всеми премиуществами своего старшего брата включая полный привод, высокую мощность (до 1080 л.с.), огромный запас хода (до 832 км) и просторный салон. При этом формат SUV обеспечит комфортную посадку 7 человек и внедорожные возможности, недостижимые в формате седана.

Естественно, технические характеристики электрокроссовера пока не озвучиваются, но они наверняка будут сравнимы с седаном Lucid Air. Также от Lucid Gravity можно ожидать примерно такой же (или даже более высокой) стоимости с начальной версией в диапазоне $80-100 тыс. и самой оснащенной в районе $200 тыс.

Как мы уже упоминали, кроссовер обещают выпустить на рынок в 2023 году, следующим на очереди наверняка стоит премиальный электропикап, так как основным рынком сбыта для бренда остается Северная Америка.

Источник: Lucid Motors