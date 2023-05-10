На интерактивной карте Крыма можно увидеть расположение 223 военных объектов российских оккупантов

Журналисты ресурса «Крым.Реалии» обнаружили 223 действующих военных объектов вооруженных сил россии в оккупированном Крыму. Они систематизировали эту информацию и создали интерактивную карту, на которой отображено расположение каждого военного объекта.

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Все объекты оккупационных войск сгруппированы в 10 категорий:

ПВО и ракетные войска

Авиабазы и аэродромы

Склады оружия, боеприпасов и техники

Склады топлива

Полигоны

Объекты ЧФ рф

Пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения оккупационных войск рф

Объекты войск РХБЗ

Радиотехнические станции и связь

Военные объекты с неизвестным назначением

Для каждого объекта доступна геолокация, просмотреть местоположение можно на картах. Также посетителям доступны спутниковые снимки Planet Labs. Благодаря интерактивной карте можно увидеть, насколько существенно оккупанты загадили своим присутствием милитаризовали Крым, который раньше был местом отдыха и оздоровления.

Просмотреть карту можно по следующей ссылке.