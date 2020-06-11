Начались поставки Tesla Model Y за пределами США





На фоне распространившего по сети внутреннего письма с обращением главы Tesla Илона Маска к персоналу с призывом ускорить выпуск Tesla Semi (изначально ограниченное производство электрогрузовиков планировали запустить в 2020 году, однако на недавнем отчете сообщили об изменении планов и переносе на 2021 год) курс акций компании впервые превысил $1000, в результате чего Tesla отобрала у Toyota титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке. Однако на этой неделе произошло еще одно важное событие в деятельности американского производителя — новейший компактный кроссовер Tesla Model Y вышел за пределы США. Свои автомобили получили первые заказчик из Канады.

Напомним, компактный кроссовер Tesla Model Y, построенный на той же платформе, что и Model 3 (около 75% всех компонентов у этих моделей — взаимозаменяемы) вышел на рынок в марте и до этого момента его поставки были ограничены только США. Это первая доставка в Канаду знаменует формальный старт международных продаж Model Y.

В числе канадских счастливчиков, получивших ключи от Model Y, оказался Чарли Вонг, который работает консультантом в шоу-руме Tesla в Ванкувере. Он подтвердил начало поставок кроссоверов Tesla Model Y в Ванкувер. Одновременно на странице сообщества British Columbia Tesla Owners в Instagram опубликовали фото оговариваемой Model Y в цвете Deep Blue Metallic.

Канадским покупателям машина поставляется в конфигурациях Long Range и Performance по цене $59,720 и $64,199 соответственно. Для ясности: это обычная цена до применения местных скидок, предусмотренных местным законодательством.

Что интересно, международные поставки Tesla Model Y стартовали спустя всего пару дней после сообщений о неких проблемах с наращиванием производства и поставок этой модели на заводе компании во Фримонте (других линий по выпуску Model Y, кроме как во Фримонте, у Tesla пока нет).

Более того, на самом деле Model Y добралась и до Германии, правда неофициально. Немецкая компания, которая занимается арендой электромобилей, приобрела Model Y для своего автопарка, но локализованный немецкий веб-сайт Tesla по-прежнему говорит, что официальные поставки не начнутся раньше 2021 года. Ожидается, что европейские покупатели Model Y смогут получить машины, когда заработает строящийся сейчас завод Gigafactory 4 в Берлине — это должно произойти как раз в 2021 году (на объекте уже заливают фундаменты).

Ожидается, что международные поставки Tesla Model Y на ключевые рынки по всей Европе и в Азии начнутся где-то в первой половине 2021 года. Кроме того, Tesla сейчас активно обустраивает линию Phase 2 по сборке Model Y на Gigafactory 3 в Шанхае, где сейчас работает линия Phase 1 по выпуску Model 3 (недавно ее мощность увеличили с первоначальных 150 тыс. до 200 тыс. Model 3 в год). После введения Phase 2 мощностью предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров в год).

Источник: Teslarati