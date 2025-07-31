Новости Устройства 31.07.2025 comment views icon

Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми

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Олексій Єрін

Автор новостей

Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми

Похоже, что следующее поколение G-серии процессоров AMD может быть рефрешем 8000-й линейки, а архитектуру Zen 5 в гибридных процессорах придется ждать еще год.

Неприятная новость появилась в соцсети X, где надежный инсайдер под ником HXL сообщил, что следующее поколение процессоров G-серии AMD будет лишь рефрешем 8000-й линейки.
Ранее считалось, что Ryzen 9000G будут иметь кодовое название Strix Point и работать на актуальной для десктопных процессоров архитектуре Zen 5.

Подтверждением слов HXL стало еще одно сообщение на форуме Chiphell. В котором один из пользователей отметил, что ждать кардинальных обновлений придется не в следующем поколении, а в поколении после него.

Назад у майбутнє: нові AMD Ryzen 9000G будуть не дуже новими
Сообщение на форуме Chiphell / Chiphell

Пока неизвестно, как именно будут называться будущие APU, которые, по слухам, должны выйти в этом году. Возможно, это будут Ryzen 8050G, или же действительно Ryzen 9000G. Но если информация подтвердится, то это будет первый случай рефреша G-серии. До этого компания лишь пропускала индексы в наименовании (например, не вышли Ryzen 6000G и 7000G).

  • Ryzen 2000G Raven Ridge (Zen) AM4

  • Ryzen 3000G Picasso (Zen+) AM4

  • Ryzen 4000G Renoir (Zen 2) AM4

  • Ryzen 5000G Cezanne (Zen 3) AM4

  • Ryzen 8000G Phoenix (Zen 4) AM5

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  • ? Ryzen 9000G (Zen 4) AM5 ?

  • ? Ryzen 10000G Strix Point (Zen5) AM5 ?

Напомним, что линейка процессоров Ryzen 8000G — это гибридные, одно кристальные чипы от AMD со встроенной графикой RDNA 3.0, созданные на архитектуре Zen 4 и ориентированные на производительные настольные ПК без потребности в дискретной видеокарте.

Источник: Videocardz

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