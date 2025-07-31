Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми

Похоже, что следующее поколение G-серии процессоров AMD может быть рефрешем 8000-й линейки, а архитектуру Zen 5 в гибридных процессорах придется ждать еще год.

Неприятная новость появилась в соцсети X, где надежный инсайдер под ником HXL сообщил, что следующее поколение процессоров G-серии AMD будет лишь рефрешем 8000-й линейки.

Ранее считалось, что Ryzen 9000G будут иметь кодовое название Strix Point и работать на актуальной для десктопных процессоров архитектуре Zen 5.

Rumor: 9000G APU is 8000G APU Refresh.https://t.co/WSjPjsIg0i — HXL (@9550pro) July 30, 2025

Подтверждением слов HXL стало еще одно сообщение на форуме Chiphell. В котором один из пользователей отметил, что ждать кардинальных обновлений придется не в следующем поколении, а в поколении после него.

Пока неизвестно, как именно будут называться будущие APU, которые, по слухам, должны выйти в этом году. Возможно, это будут Ryzen 8050G, или же действительно Ryzen 9000G. Но если информация подтвердится, то это будет первый случай рефреша G-серии. До этого компания лишь пропускала индексы в наименовании (например, не вышли Ryzen 6000G и 7000G).

Напомним, что линейка процессоров Ryzen 8000G — это гибридные, одно кристальные чипы от AMD со встроенной графикой RDNA 3.0, созданные на архитектуре Zen 4 и ориентированные на производительные настольные ПК без потребности в дискретной видеокарте.

Источник: Videocardz