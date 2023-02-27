Не тільки неінвазивний глюкометр в Apple Watch. Над чим ще працює надсекретна лабораторія Apple XDG?

Інсайдер Apple Марк Гурман каже, що компанія зібрала таємну команду, яка працює над впровадженням неінвазивного глюкометра в Apple Watch та деякими іншими цікавими проєктами. Також він повідомив, що майбутня гарнітура компанії, ймовірно, зможе працювати без iPhone.

Лабораторія XDG

Apple давно відома тим, що тримає майбутні продукти в таємниці, але навіть за цими стандартами лабораторія XDG (Exploratory Design Group) вважається в компанії надсекретною. Як повідомлялось минулого тижня, інженери з команди залучені до створення неінвазивного глюкометра в розумному годиннику Apple, але серед їхніх проєктів, наголошує Марк, є ще цікавіші розробки.

Група XDG схожа на інноваційну лабораторію X в Alphabet або «Moonshot Factory», яка допомагала у розробці технології безпілотних автомобілів Waymo, гарнітури Google Glass та повітряних інтернет-куль Loon.

Exploratory Design Group була заснована кілька років тому і довгий час її очолював науковий співробітник Apple Білл Атас — до своєї раптової смерті наприкінці минулого року (Стів Джобс та Тім Кук вважали його одним із найяскравіших інженерів компанії). Нині командою керують заступники Атаса, серед яких провідні інженери та вчені Apple Джефф Коллер, Дейв Саймон, Браян Рейнс (займаються проєктом глюкометра) та Гізер Салленс, Джаред Зербе (інші проєкти). Команда XDG входить до складу групи Hardware Technologies Apple, яку очолює старший віцепрезидент Джоні Сроуджі.

В складі Exploratory Design Group — кілька сотень співробітників, переважно науковців та інженерів. Серед проєктів — дисплей нового покоління, штучний інтелект та функції AR/VR гарнітури, що допомагають людям із захворюванням очей. Початково команда була об’єднана під керівництвом Атаса для роботи над технологіями процесорів з низьким споживанням енергії та акумуляторами наступного покоління для смартфонів, і ці проєкти тривають. Багато технологій чипів і акумуляторів, розроблених XDG, вже багато років поставляються в iPhone, iPad і Mac.

Як і Moonshot Factory в Alphabet — та інші компанії Кремнієвої долини — співробітники XDG мають величезні фінансові ресурси та можливості для дослідження цікавих ідей. Учасники команди мають трохи іншу компетенцію, ніж інженерні групи, які щорічно випускають нові iPhone, iPad та Apple Watch — їм доручають працювати над проєктами й дізнаватись наскільки здійснені ці ідеї.

Попри те, що команда працює як стартап, вона, як і будь-який інший підрозділ Apple, розділена: людям, які працюють над різними проєктами в XDG не можуть обговорювати одне з одним ці технології. Інженери та науковці організовані не за проєктами, а за вміннями: наприклад один співробітник може працювати над кількома ініціативами, які відповідають його навичкам, а не над одним конкретним продуктом.

Гарнітура Apple

Гурман, посилаючись на власні джерела, каже що останні тестові версії гарнітури змішаної реальності Apple та її бортової операційної системи xrOS можна налаштувати без iPhone і завантажувати вміст користувача та дані iCloud безпосередньо з хмари. Однак можна перенести свої дані з iPhone або iPad — так само як це робиться під час налаштування нового смартфону або планшету.

Гарнітура не має пульта дистанційного керування — натомість нею можна управляти за допомогою очей чи рук. Ключова функція для введення тексту — «набір тексту в повітрі» — доступна в останніх внутрішніх прототипах. Зараз Apple планує представити свою першу гарнітуру, яка, можливо, буде названа Reality Pro, на конференції WWDC у червні.

Дешевшу гарнітуру з дисплеєм і процесором нижчого класу випустять наприкінці 2024 або у 2025 році. Виходячи з заяв про торговельні марки, дешевша версія може бути названа Reality One. І, що не дивно, вже є версія другого покоління Reality Pro — увагу в ній зосередили на продуктивності. Хоча перша модель матиме чип M2 та вторинний чип для обробки доповненої та віртуальної реальності — вони недостатньо потужні, щоб виводити графіку на рівні, якого очікує Apple. Наприклад, FaceTime відображатиме реалістичне зображення лише двох учасників конференції, інші відображатимуться у вигляді піктограми або Memoji.

Спочатку планувалося, що перша гарнітура Apple буде ще потужнішою, маючи окремий концентратор із додатковою обчислювальною потужністю, яку можна передати на пристрій бездротовим способом. Але колишній керівник дизайну Apple Джоні Айв відмовився від цієї ідеї. Зараз компанія працює над тим, щоб додати більш потужний процесор (можливо, M3 або M4) для другої моделі.

Джерело: Bloomberg