Несмотря на американские санкции, Huawei разрабатывает новый 3-нм процессор Kirin 9010





Некоторое время назад правительство США запретила распространение американских технологий для компании Huawei. Этот запрет, в том числе, затронул и производство чипов сторонними компаниями по заказу Huawei.

В минувшем году компании Apple и Huawei первыми начали использовать в своих мобильных устройствах процессоры, изготовленные по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Но теперь, из-за ограничения доступа к передовым производственным мощностям, Huawei может замедлиться в развитии и начать уступать конкурентам. Однако инсайдер утверждает в сервисе микроблогов Twitter, что китайский гигант не стоит на месте и готовится заменить чипсет Kirin 9000, который изготавливается на базе 5-нм технологии, новым мобильным процессором Kirin 9010, для которого предусматривается производство уже по нормам 3-нм техпроцесса. Такой чип уже разрабатывается в недрах компании, даже несмотря на ограничения со стороны США.

Инсайдер не уточнил, каким образом Huawei намерена обойти запрет на производство процессоров на предприятиях, использующих американские технологии.

Некоторые аналитики полагают, что избранный президент США Джо Байден, возможно, не будет продолжать войну в отношении Китая и Huawei, которую начал его предшественник Дональд Трамп. Байден вступает в должность 20 января, и после этого в политике США вероятны существенные перемены. Скорее всего, в Huawei ожидают пересмотра санкционных ограничений со стороны американского правительства.

Источник: phonearena