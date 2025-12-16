Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории

Netflix снимет комедию о криптовалюте, в центре которой — утерянный пароль к кошельку с активами на $35 млн. Фильм основан на реальных историях потери доступа к криптостаткам и сочетает сюжет о цифровых активах с форматом романтической комедии. Одну из главных ролей исполнит Дженнифер Гарнер, она же выступит продюсером проекта.

Речь идет о лента под рабочим названием One Last Attempt / One Attempt Remaining, дата релиза которой пока не объявлена. По сюжету, разведенная пара узнает, что криптовалюта, которую они вместе выиграли во время конкурса на круизе, за несколько лет подорожала до $35 млн. Проблема в том, что доступ к криптокошельку потерян — пароль забыт. Ситуацию усложняет уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC): у героев есть всего 48 часов, чтобы восстановить доступ к средствам, иначе право на активы истечет. В проекте Netflix задействованы Шон Леви, Дэн Левин из 21 Laps и Николь Кинг из Linden Productions. Для Дженнифер Гарнер это продолжение работы в жанре романтической комедии после ролей в «13 Going on 30» и «Juno».

Фильм прямо апеллирует к известным криптокейсам из реальной жизни. Один из них — история Стефана Томаса, бывшего технического директора Ripple, который потерял доступ к жесткому диску IronKey с 7 002 BTC, зачисленными в 2011 году. Устройство стирает данные после 10 неправильных попыток ввода пароля; Томас публично заявлял, что использовал восемь. По состоянию на декабрь он так и не сообщил, смог ли вернуть доступ. На момент упоминания в медиа эти биткоины оценивались примерно в $640 млн.

Другой известный пример — Джеймс Гауэллс, IT-специалист из Уэльса, который в 2010 году намайнил около 8 000 BTC на собственном ноутбуке. В 2013 году жесткий диск с приватными ключами случайно оказался на свалке. Несмотря на многолетние попытки получить разрешение на раскопки, включая предложения поделиться частью найденных средств, местные власти Ньюпорта отказали. По данным Arkham Intelligence, стоимость этих монет превышала $700 млн. По состоянию на март 2025 года все юридические возможности для доступа к полигону фактически исчерпаны.

Хотя криптовалюты появляются в массовой культуре уже более 15 лет, полнометражных фильмов, где цифровые активы являются ключевой темой, немного. Среди них — боевик Money Plane (2020), документальный фильм Trust No One: The Hunt for the Crypto King (2022) о крахе биржи QuadrigaCX, лента Netflix Biggest Heist Ever (2024) об отмывании $4,5 млрд в биткоинах после взлома Bitfinex в 2016 году, а также анонсированный фильм Going Infinite о падении биржи FTX и Сэме Бэнкмане-Фрида.

Источник: Cryptopolitan