Netflix теперь позволяет просматривать HDR видео на компьютерах с Windows 10

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Стриминговый сервис Netflix расширил сферу доступности функции просмотра контента с расширенным динамическим диапазоном. Теперь HDR видео можно просматривать не только на смартфонах и телевизорах, но и на компьютерах с операционной системой Windows 10.

Пользователи ПК могут смотреть HDR контент при наличии соответствующего монитора с поддержкой HDR10. Также Netflix рекомендует использовать компьютер с процессором Intel Core седьмого поколения или новее. При этом можно ограничиться встроенным графическим ядром или же использовать дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 или выше. О поддержке решений AMD пока не сообщается. Хотя с технической точки зрения, видеокарты AMD Vega способны обеспечивать передачу 10-битной цветовой информации на канал.

Что касается программных требований для просмотра HDR контента на ПК, то нужно воспользоваться ОС Windows 10 с обновлением Fall Creators Update и либо собственным приложением Netflix, либо браузером Edge.

Источник: Engadget