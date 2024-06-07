Netflix тестирует редизайн телевизионного приложения – крупнейший за последние 10 лет

Netflix начала развертывать первое за десятилетие крупное обновление своего телевизионного приложения. Предложенные изменения интерфейса призваны помочь зрителям быстрее решить, что они хотят смотреть.

Стриминговый сервис стремится увеличить время, которое зрители проводят в приложении, чтобы удержать клиентов и привлечь подписчиков к своим новым более дешевым планам с поддержкой рекламы.

Исследования компании показали, что пользователи выполняли так называемую «гимнастику для глаз» ─ направляли взгляд на разные части главного экрана Netflix, пытаясь найти интересующий их контент. Следовательно, при разработке нового интерфейса дизайнеры постарались устранить необходимость часто переводить взгляд.

«Мы действительно хотели сделать это проще, интуитивно понятнее, во всем легче для навигации», ─ заявил исполнительный директор Netflix Пэт Флемминг.

Изменения домашней страницы включали увеличение заголовков, реорганизацию информации и выделение легких для чтения лакомых кусочков, таких как сериалы или фильмы, которые «провели 8 недель в топ-10».

Курс-професія "Motion Designer" від Skvot. 55 занять, щоб освоїти софти After Effects, Cinema 4D та Octane Render — і почати створювати 2D- та 3D-анімації.А після — стартувати в будь-якій індустрії: від ТБ та кіно — до ІТ. Детальніше про навчання

Среди других изменений в телевизионном приложении ─ кнопка меню была перемещена слева в верхнюю часть экрана. Была добавлена новая вкладка My Netflix с сериалами или фильмами, которые пользователь начал смотреть, или сохраненными для просмотра позже.

В то же время Netflix продолжит по-прежнему предоставлять персонализированные предложения каждому пользователю. Сервис не вносит никаких изменений в свой алгоритм рекомендаций в рамках редизайна, сказал Флемминг.

Обновленная версия интерфейса Netflix уже начала разворачиваться для подгруппы из почти 270 млн пользователей по всему миру. Компания соберет отзывы и, возможно, внесет изменения, прежде чем внедрить изменения более широко.

Netflix подчеркивает продолжительность взаимодействия как ключевой показатель, говоря инвесторам, что это «лучший показатель удовлетворенности клиентов».

Источник: reuters

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.