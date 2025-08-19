Невыпущенная NVIDIA Titan Ada на видео: два разъема 12VHPWR с переходником на шесть 8-pin

Несколько месяцев назад известный энтузиаст der8auer показал видеокарту RTX Titan Ada. Это модель линейки Ada Lovelace, которая должна была полностью задействовать потенциал GPU AD102, но NVIDIA так и не выпустила ее.

Ожидалось, что видеокарта RTX Titan Ada получит 18432 ядра и 48 ГБ видеопамяти. Хотя эта версия так и не появилась на рынке, рабочий прототип с двойными разъемами 12VHPWR действительно существует. И теперь можно увидеть уникальный адаптер, который поставлялся с ней. Он позволял сделать карту совместимой с более старыми блоками питания без поддержки стандартов ATX 3.0/3.1.

Серия Titan всегда предлагала самые мощные графические ускорители NVIDIA для обычных пользователей. Начиная с RTX Titan 2018 года, компания отказалась от отдельной линейки Titan и сделала ставку на серию 90-класса — RTX 3090, а теперь и RTX 5090. Именно RTX Titan Ada должна была стать новым флагманом семейства Ada Lovelace, превзойдя даже RTX 4090. Это была самая большая референсная видеокарта NVIDIA за всю историю, но, к сожалению, ее так и не выпустили.

Вся эта мощность требовала колоссального энергопитания, и Titan Ada была к этому готова. Вместо одного разъема питания она получила два 12VHPWR, что теоретически позволяет поставлять ей до 1200 Вт энергии. Впрочем, из-за ограничений драйверов и BIOS, во время тестов der8auer смог выжать из карты максимум 600 Вт в режиме разгона. В своем последнем видео он детально разобрал систему питания Titan Ada и сосредоточился на довольно интересном элементе — загадочном переходнике из двух 12VHPWR в шесть 8-контактных PCIe.

Этот адаптер способен принимать питание от шести стандартных 8-контактных разъемов, то есть до 900 Вт, и подавать его на два разъема 12VHPWR. Примечательно, что он не имеет системы балансировки нагрузки и сенсорных контактов, так что видеокарта работает независимо от того, сколько 8-контактных кабелей фактически подключено. Der8auer наглядно продемонстрировал это, отсоединяя разъемы один за другим во время работы карты — она не выключилась даже тогда, когда остались только два.

По конструкции адаптер Titan Ada заметно жестче, чем современный переходник 12V-2×6 → 4×8-pin, который поставляется с RTX 5090. Хотя «умной» электроники там тоже нет, у адаптера RTX 5090 хотя бы есть дополнительный провод, отслеживающий подключение всех разъемов — чего нет у Titan Ada. Это можно объяснить его прототипным статусом. Кроме того, кабели Titan-адаптера были длиннее и не имели оплетки.

Несмотря на это, der8auer отметил качественную сборку адаптера. Он изготовлен как единая пластиковая деталь, а не из нескольких соединенных элементов. Это свидетельствует, что NVIDIA продвинулась достаточно далеко в процессе разработки и финализации. Это подтверждает и маркировка на плате — «20220121», то есть 21 января 2022 года. Это означает, что адаптер существовал примерно за девять месяцев до релиза RTX 4090, и NVIDIA серьезно рассматривала его для массового рынка. Почему компания в конце концов отказалась — осталось загадкой.

Остается очевидным, что рано или поздно появится видеокарта, которая потребует более 600 Вт питания. Тогда NVIDIA может снова вернуться к двойным 16-контактным коннекторам, но уже в усовершенствованном формате 12V-2×6.

Источник: tomshardware