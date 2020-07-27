Note 20, Fold 2, Watch 3, Buds Plus и Tab S7. Официальное промо-видео подтверждает анонс пяти новинок Samsung на презентации 5 августа
В следующую среду, 5 августа, пройдет следующая крупная презентация новых устройств Samsung Galaxy Unpacked. Центральное место в ней отведено линейке флагманских смартфонов Galaxy Note20, но помимо них нам покажут еще четыре новых устройства — это подтверждает свежий официальный промо-ролик.
О смартфонах Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra нам известно уже почти все, вплоть до малейших технических различий. В самом начале нового видеотизера появляется кадр с силуэтами всех пяти новинок, которые представят 5 августа. И все угадываются без особых проблем, учитывая плотный поток соответствующих утечек последних нескольких недель.
Кроме линейки Galaxy Note20 на презентации Galaxy Unpacked 5 августа, которая пройдет в онлайн-формате, покажут следующие новые устройства:
- преемник оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold, он может выйти под именем Galaxy Z Fold 2;
- новые умные часы Galaxy Watch 3;
- новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Plus в корпусе необычной формы, похожем на фасоль;
- новые Android-планшеты Galaxy Tab S7 и S7 Plus.
Трансляция Galaxy Unpacked начнется в 17:00 по киевскому времени и, вероятнее всего, как и предыдущие, будет доступна с комментариями украинского телеведущего Анатолия Анатолича.
Источник: The Verge