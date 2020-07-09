6,9-дюймовый Samsung Galaxy Note20 Ultra впервые засняли на видео в рабочем состоянии

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Пользователь Twitter jimmyIsPromo дополнил свой недавний фотосет с Samsung Galaxy Note20 Ultra видеороликом, демонстрирующим устройство в работе.

На видео автор показывает рабочий прототип Samsung Galaxy Note20 Ultra со всей сторон, позволяя рассмотреть дизайн в мельчайших деталях. Модель Galaxy Note 20 Ultra оснащается огромным 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления изображения 120 Гц.

Ролик начинается с открытия раздела настроек «О телефоне», где некоторые характеристики. Как можно видеть, показанный на видео экземпляр Galaxy Note20 Ultra имеет модельный номер SM-N986U и работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной графической оболочкой One UI 2.5.

После этого автор переходит к прямому сравнению Galaxy Note20 Ultra с прошлогодней моделью Galaxy Note10 Plus. Оформлением тыльной панели и основной камеры Galaxy Note20 Ultra больше напоминает флагманскую линейку Galaxy S20, чем предшественника — модули заключены в большой прямоугольный блок в левом верхнем углу задней панели. Еще одно изменение — слот для стилуса и решетка громкоговорителя переместились в левую часть нижней грани. При этом сам стилус S Pen по размерам такой же — в ролике автор свободно меняет местами стилусы Galaxy Note20 Ultra и Galaxy Note10 Plus.

Удерживая кнопку на стилусе, можно использовать его как указку для перемещения курсора по экрану смартфона на расстоянии.

Кроме 6,9-дюймового Galaxy Note20 Ultra будет еще более компактная модель Galaxy Note20 с экраном диагональю 6,7 дюйма.

Samsung же разослала приглашения на следующую крупную презентацию Galaxy Unpacked, где помимо Galaxy Note20 также должны представить новую версию раскладушки с гибким экраном Galaxy Z Flip с поддержкой 5G и преемника оригинального гибкого смартфона Galaxy Fold, который, судя по последним утечкам, выйдет под именем Galaxy Z Fold 2. Мероприятие пройдет 5 августа в формате онлайн.

Источник: jimmyIsPromo