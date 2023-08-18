«Нова пошта» бесплатно доставляет посылки военным — до 1000 кг в неделю

Компания «Нова пошта» сообщила о собственной программе, которая пригодится волонтерам и родственникам или друзьям защитников Украины. Отмечается, что «Нова пошта» доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет.

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Данной программой может воспользоваться любой желающий. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

заполнить форму по ссылке;

указать, для какого подразделения осуществляется доставка;

получить промокод.

Заявка на получение промокода рассматривается в течение 2 рабочих дней. Один отправитель может получить неограниченное количество промокодов. Однако существует ограничение на вес – общий объем отправлений в неделю по промокодам на одного отправителя не должен превышать 1000 кг.

Программа «Гуманитарная почта Украины» действует с 2014 года. За это время «Нова пошта» доставила за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 года программой разовой помощи «Нової пошти» уже воспользовались 16 тыс. украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.