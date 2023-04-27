Новая утечка демонстрирует крупный внешний дисплей у складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra

Известный автор утечек Эван Бласс опубликовал в Twitter несколько изображений грядущего складного смартфона Motorola Razr. На них видно, как внешний дисплей располагается по отношения к шарниру и двойному модулю камеры. И он достаточно большой.

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На изображениях также показаны различные варианты часов и меню индивидуальной настройки оформления интерфейса. Пользователь сможет изменить шрифт, макет, цвет, тему и обои по своему вкусу. И ещё, похоже, появится новый вариант цвета – на одном из изображений фигурирует шарнир тёмно-красного цвета.

Бласс называет запечатлённое устройство Motorola Razr 40 Ultra. Тем самым подтверждается предыдущая информация, что Razr следующего поколения будет выпущен в двух вариантах: стандартная модель Ultra и Razr Lite. По слухам, Razr Ultra будет оснащаться с 3,5-дюймовым дисплеем, а версия Lite получит значительно меньший внешний дисплей, который окружает только камеры.

Таким образом, модель Razr Ultra будет иметь более крупный дисплей, чем конкуренты Samsung Galaxy Z Flip 4 (1,9 дюйма) и Oppo Find N2 Flip (3,26 дюйма). Это позволит выводить на него больше полезной информации, просматривать уведомления и делать быстрые ответы, не раскрывая устройство.

Как ожидается, презентация новых смартфонов серии Motorola Razr состоится 1 июня. А месяцем позже ожидается появление Galaxy Z Flip 5, который может получить ещё более крупный внешний дисплей.

Источник: The Verge