Новое исследование предупреждает о росте экстремизма в играх и неспособности его остановить

Издание Axios приводит исследование британского The Extremism and Gaming Research Network (EGRN), в котором эксперты заявляют, что ультраправые экстремисты увеличили присутствие в играх, чему способствует слабая модерация контента и устаревшие методы поиска.

В отчете за декабрь 2021 года говорится, что усилия по пресечению и противодействию экстремизма в игровых пространствах «практически не поддаются обнаружению».

«Игры становятся все более социальными… эти социальные крючки обеспечивают экстремистам структуры и инфраструктуру для организации, мобилизации и распространения экстремистских идеологий». Алекс Ньюхаус, заместитель директора EGRN

В играх – от военных шутеров, таких как Call of Duty, до открытых творческих сред, таких как Roblox, экстремистские группы распространяют оскорбительные сообщения и налаживают общение.

Такие эксперты, как Рэйчел Кауэрт, директор по исследованиям Take This, обнаружили, что игры могут создавать уникальные отношения благодаря совместному и стимулирующему опыту, который они представляют.

Ньюхаус добавил, что было относительно легко найти признаки неонацистских и ультраправых фашистских группировок в Roblox, Discord, игровом магазине Steam и других платформах.

Отчет Антидиффамационной лиги за 2019 год показал, что 53% игроков во многих онлайн-играх, которые подвергаются преследованиям, считают, что «они стали жертвами из-за своей расы / этнических свойств, религии, способностей, пола или сексуальной ориентации».

В том же отчете было почти что каждый четвертый игрок, 23%, сказал, что он «сталкивался с дискуссиями об идеологии превосходства белой расы».

В отчете EGRN говорится, что большинство исследований по играм и радикализации ресурсов не являются актуальными.

Это распространение экстремизма в играх похожа на то, что происходит в социальных сетях, таких как Facebook.

«Мы знаем, что крупные гигантские социальные сети, такие как Google, Facebook, Twitter, имеют особые группы по борьбе с терроризмом, которые работают над этим изо дня в день», — сказал Ньюхаус. «Мы также знаем, что у видеоигр просто часто нет ресурсов, специально для наблюдения за группой по борьбе с терроризмом, или нет опыта, необходимого для этого».

Разработчики Roblox утверждают, что они абсолютно нетерпимы к экстремистскому контенту любого рода в своей игре.

«Из-за быстрых и упреждающих шагов, которые мы предпринимаем, экстремистский контент чрезвычайно редко встречается на нашей платформе. Поэтому для подавляющего большинства пользователей, сообществ Roblox, не ищут такой контент, очень маловероятно, что они столкнутся с ним». Реми Малан, вице-президент по проверке доверия и безопасности в Roblox

В Discord также заявили, что придерживаются политики абсолютной нетерпимости к дискриминации и принуждению к экстремизму любого рода.