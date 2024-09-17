Новые красивые рендеры Samsung Galaxy S25 Ultra и сравнение с предшественником и iPhone16

Из нескольких источников известно, что Samsung сделает Galaxy S25 Ultra более закругленным. Теперь изменения можно увидеть в очень четкой и привлекательной визуализации.

Новые изображения и видео демонстрируют, что Samsung сделает Galaxy S25 Ultra в новом цвете и с титановой рамкой. Высокое качество почти заставляет поверить, что это официальные материалы.

Визуализация создана благодаря усилиям Technizo Concept. Детали позволяют рассмотреть мельчайшие детали блока камер, разъемов, кнопок и решеток динамиков. Даже если S25 Ultra не будет точно таким, видео стоит просмотра. Размеры смартфона на этих кадрах составляют 162,8 x 77,6 x 8,2 мм, то есть он на 0,4 мм тоньше Galaxy S24 Ultra. Также предварительная информация приписывает новому флагману самый легкий вес в своем классе.

Между тем известный информатор Ice Universe сравнил новый и предыдущий Ultra на фото и в своем посте в X Twitter.

«S24 Ultra vs S25 Ultra Это наиболее прямой контраст. У S25U отсутствует толстая и тяжелая металлическая средняя рамка, благодаря чему он кажется тоньше и легче».

Также он показал на изображении детальное сравнение блоков камер Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra.

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«S25 Ultra уже очень тонкий (8,2 мм), но S25 еще тоньше, всего 7,2 мм. Я думаю, что этот S25 точно станет новым фаворитом людей, которые любят маленькие мобильные телефоны».

Инсайдер отметил на 0,2 мм более тонкую рамку Galaxy S25 Ultra по сравнению с Apple iPhone 16 Pro Max и почти в два раза больше по сравнению с Apple iPhone 16 Pro Max более тонкий блок камер корейского флагмана.

Источники: Wccftech, X

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