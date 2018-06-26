Новые данные указывают, что SoC Snapdragon 1000 будет быстрее мобильных CPU Intel Atom и Celeron

В сети продолжают появляться все новые подробности о высокопроизводительной SoC Snapdragon 1000. Первоначально считалось, что эта SoC предназначена для ноутбуков Always Connected PC с Windows 10, но последние данные указывают на возможность ее применения в устройствах дополненной и виртуальной реальности и даже в ПК.

По предварительным данным, в состав Snapdragon 1000 войдут новые высокопроизводительные процессорные ядра Cortex-A76 и энергоэффективные Cortex-A55. Это примечательно, учитывая, что появление Cortex-A76 в составе готовых платформ ожидается только в следующем году. Теперь же ресурс Winfuture сообщил о тестовой платформе на основе Snapdragon 1000 под названием Project Poipu. В ее конфигурацию входит 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, интерфейс Gigabit WLAN (есть в составе Snapdragon 850) и два накопителя UFS 2.1 объемом 128 ГБ каждый.

Сообщается, что TDP платформы Snapdragon 1000 составляет 12 Вт, что примерно соответствует уровню энергопотребления нынешних четырёхъядерных мобильных процессоров Intel Kaby Lake Refresh. При этом говорится, что решение Qualcomm превзойдет по производительности чипы Intel семейств Atom и Celeron.

Недавно представленная SoC Snapdragon 850, как и модель 845, имеет размеры упаковки 12,4х12,4 мм. При этом утверждается, что размер корпуса Snapdragon 1000 составит 20х15 мм, то есть это будет самая крупная платформа производителя. При этом Snapdragon 1000 будет компактнее нынешних 15-ваттных чипов Intel семейства U, которые характеризуются размерами упаковки 45х24 мм.

Еще одна интересная деталь – прототипы Snapdragon 1000 не являются встраиваемыми, а рассчитаны на установку в специальный разъем материнской платы. Иными словами, они не распаяны на материнской плате, что обеспечивает возможность легкой замены чипа путем простого вытаскивания из гнезда. Впрочем, нет полной уверенности, что финальная версия чипа будет иметь такое же исполнение, ведь сейчас все платформы Snapdragon выпускались как встраиваемые.

Пока по-прежнему нет никаких данных о том, когда могла бы состоится премьера Snapdragon 1000 и когда ждать первые устройства на основе этой платформы. Ранее были слухи, что первый ноутбук на базе Snapdragon 1000 может выпустить ASUS, якобы производитель работает над устройством с кодовым названием Primus с прошлого года и планирует завершить разработку к осени этого года. Также проскакивала информация о том, что Microsoft намерена использовать Snapdragon 1000 для своего планшета со сгибающимся экраном Andromeda, о котором мы впервые узнали осенью прошлого года. Но опять-таки нет никакой информации касательно того, когда эти устройства могут выйти.

Источник: winfuture.de и androidauthority