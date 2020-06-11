Новый 5-нм чипсет Huawei Kirin 1020 выйдет в октябре, он обеспечит прирост производительности до 50% и дебютирует в серии Mate 40





Как ожидается, во второй половине 2020 года будет представлена линейка смартфонов Huawei Mate 40, и она получит новый чипсет. Пока что он фигурирует под предварительным названием Kirin 1000 или Kirin 1020. Ранее сообщалось, что новый мобильный процессор Kirin будет изготавливаться компанией TSMC по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Вместе с тем пока не уточняется, будет ли это обычный техпроцесс 5 нм или же его улученная версия.

Несмотря на предыдущие сообщения, что из-за новых ограничений США компания TSMC прекратила принимать новые заказы на производство чипов для Huawei, новые публикации уже не столь категоричны. В последних отчётах говорится, что новый чипсет Kirin готов к своевременному выпуску, а значит задержек или отмены производства не предвидится.

Согласно публикации на китайском сайте микроблогов Weibo, несмотря на санкции США, введенные в мае, процессор Kirin 1020 (или Kirin 1000) выйдет в октябре. Хотя ранее говорилось, что TSMC прекратит отгружать заказы Huawei в середине сентября. Как правило, Huawei выпускает новый чипсет во второй половине года. Они используется в серии смартфонов Mate в том же году и в линейке P в начале следующего года.

Что касается предполагаемых характеристик процессора Kirin 1020, то помимо 5-нанометрового технологического процесса также говорится об использовании вычислительных ядер Cortex-A78. В результате, новинка получит прирост производительности до 50% по сравнению с нынешним чипсетом Kirin 990.

Источник: wccftech