Официально: анонс мобильных CPU Intel 11-го поколения (Tiger Lake-U) состоится 13 августа, а запуск — 2 сентября

Сомнений в том, что 2 сентября состоится анонс мобильных CPU Intel 11-го поколения (Tiger Lake-U) и так особо не было, но сейчас все окончательно прояснилось. После обновления расписания соответствующие события появились в календаре процессорного гиганта.

Итак, 13 августа состоится презентация Updates From Our Chief Architect, на которой главным докладчиком выступит Раджа Кодури, главный графический архитектор и глава новоиспеченного отдела Intel Architecture, Software and Graphics. Как обычно, никаких подробностей о запланированных анонсах нет, но в конце прошлого месяца Intel обещала новые подробности о будущей графике Xe через три недели.

Таким образом, со 100%-ной уверенностью можно говорить, что 13 августа состоится анонс семейства 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake-U, наделенных графическим модулем Iris Xe Graphics. Не исключено, что нам могут рассказать и о будущих дискретных видеокартах Intel на графической архитектуре Xe.

Полноценный же анонс Tiger Lake-U состоится 2 сентября. Эту дату Intel объявила еще в прошлом месяце, не вдаваясь в подробности, чему конкретно посвящено событие. Но теперь в ее расписании четко указано онлайн-мероприятие Tiger Lake Virtual Launch Event, недвусмысленно указывающее на повод.

Кроме GPU Gen12 семейства Xe, родственного видеоадаптеру Discrete Graphics 1, процессоры Tiger Lake получат x86-ядра на многообещающей архитектуре Willow Cove (вместо Sunny Cove в нынешнем поколении) и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+. Флагманом выступит четырёхъядерный восьмипоточный Core i7-1185G7, работающий на частоте от 3,0 до 4,7 ГГц, со встроенным GPU Iris Xe Graphics с 96 исполнительными блоками. Обновленный ноутбук Acer Swift 5 в числе других конкурирующих моделей получит этот процессор.

Сейчас все указывает, что в рамках серии Intel 11-го поколения 2 сентября дебютируют только энергоэффективные модели (Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом и 9-ваттные Tiger Lake-Y) идущие на смену Core 10-го поколения Ice Lake-U/Y. В то же время 45-ваттнные модели Tiger Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков задержаться до 2021 года.

