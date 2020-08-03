10-нм мобильные CPU Intel 11-го поколения (Tiger Lake-H) для высокопроизводительных ноутбуков выйдут в начале 2021 года





По сообщению Compal, компания Intel готовит серию 10-нм процессоров Tiger Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков, планируя их выход на первый квартал 2021 года. Эти процессоры придут на смену нынешним 45-ваттным CPU Intel 10-го поколения Comet Lake-H, использующим старую архитектуру Skylake и техпроцесс 14-нм.

О процессорах семейства Tiger Lake мы уже писали не один раз. На 2 сентября Intel наметила большую презентацию, где и ожидается анонс мобильных CPU Intel 11-го поколения (Tiger Lake). Но все указывает на том, что в рамках серии Intel 11-го поколения дебютируют только энергоэффективные модели (Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом и 9-ваттные Tiger Lake-Y) идущие на смену Core 10-го поколения Ice Lake-U/Y.

Напомним, процессоры Tiger Lake получат x86-ядра на многообещающей архитектуре Willow Cove (вместо Sunny Cove в нынешнем поколении), GPU Gen12 семейства Xe, родственный видеоадаптеру Discrete Graphics 1, и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+. Флагманом выступит четырёхъядерный восьмипоточный Core i7-1185G7, работающий на частоте от 3,0 до 4,7 ГГц, со встроенным GPU Iris Xe Graphics с 96 исполнительными блоками. Обновленный ноутбук Acer Swift 5 в числе других конкурирующих моделей получит этот процессор.

Что же касается более производительных Tiger Lake-H, кроме выросшего до 35-45 Вт уровне TDP и, следовательно, более высоких частот, они, как ожидается, нарастят число физических ядер — до восьми. То есть, будущие Tiger Lake-H выступят полноценными соперниками нынешних восьмиядерных APU Ryzen 4000H. Но тут важно понимать, что к моменту выхода Tiger Lake-H на рынок, AMD, скорее всего, уже выпустит Ryzen 5000H. К слову, Tiger Lake-H станут первыми 10-нанометровыми CPU Intel высокопроизводительных ноутбуков (игровых и рабочих станций), так как нынешнее 10-нм семейство Ice Lake представлено только линейками Ice Lake-U и Y.

Источник: Videocardz, momomo_us (diagrams) и momomo_us (Tiger Lake H)