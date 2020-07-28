На фоне задержки 7-нм продуктов Intel провела масштабную реорганизацию и отправила в отставку главного инженера





На недавнем отчете Intel предупредила инвесторов о незначительных трудностях с освоением 7-нм техпроцесса, отложив выпуск новых 7-нанометровых продуктов и допустив возможность передачи производства чипов на аутсорсинг, что спровоцировало резкое падение курса акций (и оно продолжается по сей день). Реакция совета директоров чипмейкера из Санта-Клары не заставила себя долго ждать — грядет реорганизация подразделения Technology, Systems Architecture and Client Group (TSCG).

Его нынешний лидер — доктор Венката «Мурти» Рендучинтала (Venkata « Murthy» Renduchintala) — сложит свои полномочия и покинет компанию 3 августа этого года, а подразделение TSCG будет разделено на пять структурных единиц, каждая из которых будет заниматься отдельным направлением: разработкой технологий, производством и операционной деятельностью, техническим конструированием, архитектурами, ПО и графикой, а также управлением цепочками поставок. Лидер каждой из групп будет подчиняться напрямую генеральному директору Intel Роберту Свону. Венката Рендучинтала перешел в Intel из Qualcomm, где работал на должности вице-президента, еще в 2015 году при предыдущем генеральном директоре Брайане Кржаниче, который отправлен в отставку из-за сексуальной связи с подчиненной, что строго-настрого запрещено внутренними правилами Intel.

Конкретные причины ухода Венкаты Рендучинталы не сообщаются, но они вполне очевидны. Что же касается новой структуры управления, изменения таковы:

Отдел Technology Development возглавит доктор Энн Келлехер, которая ранее занималась наращиванием объемов выпуска 10-нм продуктов. Теперь же она будет отвечать, в том числе, за освоение 7-нм и 5-нм технологических норм. Помогать Энн Келлехер будет доктор Майк Мэйберри, ветеран индустрии, проработавший в Intel последние 36 лет. Ближе к концу этого года он уйдет на пенсию.

Во главе подразделения Manufacturing and Operations станет Кейван Эсфарджани, который фактически займет место Энн Келлехер. Ранее Кейван Эсфарджани возглавлял отдел Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG), занимающийся выпуском энергонезависимой памяти.

Отдел Design Engineering временно перейдет под ответственность Джоша Уолдена, который будет совмещать новые обязанности со своего основной должностью главы Intel Product Assurance and Security (IPAS) пока идут поиски подходящего кандида на новую должность.

Отдел Architecture, Software and Graphics возглавит небезызвестный Раджа Кодури, который продолжит руководить разработкой дискретных графических решений Intel. Здесь будет очень кстати упомянуть недавний уход известного разработчика процессорных архитектур Джима Келлера.

Руководить группой Supply Chain, ответственной за цепочки поставок, продолжит Рандир Такур.

Насколько эффективной окажется новая структура, время покажет.

Источник: Intel