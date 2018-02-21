Официально: Смартфон Meizu X2 получит процессор Snapdragon 845 и выйдет в конце 2018 года по цене $470

Первые слухи о смартфоне Meizu X2 появились еще летом прошлого года, однако с тех пор о втором представителе X-линейки не было ни слуху ни духу. Однако сегодня работу над этим аппаратом подтвердил вице-президент компании Ли Нан, рассказав об аппаратной платформе, сроках выхода и даже цене будущей новинки.

Итак, по словам представителя компании, Meizu X2 будет построен на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 845 и получит ценник в 2,999 юаней ($470). Несмотря на то, что предшественник Meizu X вышел на рынок еще в 2016 году, свежая модель запланирована на конец 2018 года, то есть разрыв между поколениями составит два полных года.

Об остальных характеристиках на данный момент ничего не известно, однако с учетом того, что практически все обещанные новинки Meizu получат удлиненный экран с соотношением сторон 18:9, аналогичной матрицей скорее всего оснастят и Meizu X2. Прошлогодние слухи также указывают на то, что эта модель может получить круглый второй экран на задней панели в стиле Meizu Pro 7.

Напомним, что первая модель семейства Meizu X была представлена в ноябре 2016 года, она получила 5,5-дюймовый экран, платформу MediaTek Helio P20, 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ флэш-памяти, батарею на 3200 мАч и ценник от $245. Кроме весьма неплохих на момент выхода технических характеристик, модель также могла похвастать интересным дизайном корпуса со скругленными стеклянными панелями и двухслойным керамическим покрытием.

Источник: Gizmochina