Теперь официально: OnePlus 8T Pro не будет





О том, что OnePlus 8T окажется единственным флагманским смартфоном на предстоящем ивенте 14 октября, уже сообщалось не раз. Теперь же cоучредитель и генеральный директор OnePlus Пит Лау официально подтвердил, что компания не планирует в этот раз выпускать продвинутую версию 8T Pro на замену нынешней модели 8 Pro.

Глава OnePlus объяснил это решение тем, что для почитателей Pro-версий есть актуальная модель OnePlus 8 Pro, которая не нуждается в обновлении, поскольку предлагает почти все самое лучшее, что сейчас есть на рынке. Выпускать OnePlus 8T Pro с минимальными отличиями по принципу «обновлений ради обновлений» в OnePlus не хотят. В то же время производитель увидел смысл в выпуске OnePlus 8T — обновления младшей модели OnePlus 8.

По предварительным данным, OnePlus 8T получит топовую Snapdragon 865, плоский экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма с кадровой частотой 120 Гц (у OnePlus 8 — 90 Гц), 8-12 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти, квадрокамеру с модулями разрешением 48, 16, 5 и 2 Мп, врезанную в экран фронтальную камеру на 32 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой ультрабыстрой зарядки мощностью до 65 Вт (от 0 до 58% за 15 минут и до 100% — за 35 минут).

О цене OnePlus 8T ходят противоречивые слухи. Изначально говорилось, что с OnePlus 8T компания планирует вернуться к истокам — стратегии с выпуском «убийц флагманов» (моделей с передовыми характеристиками за относительно небольшие деньги). Но затем появились данные о ценах €799 и €899 за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Спустя еще какое-то время на немецком сайте Amazon появилась топовая версия OnePlus 8T с ценой €700. Если базовая будет стоить 600€, то это примерно будет уровень OnePlus 7.

Источник: WCCFTech и Weibo