OnePlus показала концепт смартфона OnePlus 11 Concept со световыми полосками на задней панели, как у Nothing Phone 1

Компания OnePlus опубликовала пару тизерных изображений, на которых изображён концепт грядущего смартфона. Судя по изображениям, устройство с названием OnePlus 11 Concept оснащено световыми полосками, как у прошлогоднего Nothing Phone 1.

Пока что компания лишь ограничилась общим описанием, из которого следует, что изображения демонстрируют инженерные достижения в OnePlus 11 Concept, «выделяя ледяные голубые трубопроводы». Они проходят через заднюю панель, как система «кровеносных сосудов». Эти трубки размещены внутри цельного стекла.

На текущий момент не ясно, какой именно цели будут служить эти «ледяные голубые трубопроводы». Вероятно, они смогут показывать уведомления о входящих сообщениях или уровень заряда батареи.

Компания не спешит делиться какими-либо подробностями об этом смартфоне. Вероятно, анонс устройства состоится на следующей неделе во время проведения выставки Mobile World Congress 2023. Можно ожидать, что OnePlus наглядно продемонстрирует концепт на выставке для привлечения внимания публики. Однако совсем не обязательно «ледяные голубые трубопроводы» перекочуют из концепта в потребительское устройство. Напомним, несколько лет назад компания показала на выставке CES 2020 образец OnePlus Concept One с задним стеклом, меняющим прозрачность, который так и не был представлен на рынке.

Источник: The Verge