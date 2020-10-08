Онлайн-презентация десктопных процессоров AMD Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 (начало в 19:00)

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Сегодня вечером AMD проводит специальное онлайн-мероприятие «Where Gaming Begins», посвященную анонсу следующего поколения массовых настольных CPU Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, известных под кодовым именем Vermeer. Шоу стартует в 19:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube ниже).

О процессорах Ryzen 5000 для настольной платформы AM4 уже сейчас известно многое. Называться новая линейка будет именно Ryzen 5000 — AMD сама это подтвердила, упомянув их прямо в названии презентации. Производитель решил нарушить логическую последовательность и пропустить Ryzen 4000, чтобы устранить отставание от APU для настольных и мобильных систем по номеру серии.

Новое поколение CPU Ryzen для настольной платформы AM4 унаследуют многокристальную компоновку Chiplet с объединением на общей подложке одного/двух 7-нм чиплетов CCD (Сore Сomplex Die) с ядрами Zen 3 и микросхемы с интерфейсами ввода-вывода (DDR4, PCI Express 4.0 и прочие).

Главное изменение в новой архитектуре Zen 3 по сравнению с Zen 2 — переход к цельным 8-ядерным модулям CCX, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами, нежели при использовании двух 4-ядерных модулей в Zen 2. Объем кэш-памяти не изменился: 512 КБ на ядро кэш-памяти L2 и 32 МБ общего кэша L3 на одном чиплете.

По предварительным данным, архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2.

Тесты инженерных образцов CPU Vermeer появлялись в сети уже не один раз — некоторые экземпляры даже покоряли частоту 4,9 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у нынешнего флагмана Ryzen 3000. Не так давно в бенчмарке Ashes of the Singularity показался 8-ядерный Ryzen 7 5800X — новинка выступила весьма неплохо, опередив 10-ядерный чип Intel Core i9-10900K.

Ryzen 5000, которые будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм+, сохранят совместимость со старыми системными платами B450, B550, X470 и X370.

Сегодня AMD должна представить как минимум четыре модели Ryzen 5000: Ryzen 5 5600X (6 ядер/12 потоков), Ryzen 7 5800X (8 ядер/16 потоков), Ryzen 9 5900X (12 ядер/24 потока) и Ryzen 9 5950X (16 ядер/32 потока). Ожидается, что 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 12-ядерный Ryzen 9 5900X поступят в продажу первыми — 20 октября. В то же время 6-ядерный Ryzen 5 5600X и 16-ядерный флагман Ryzen 9 5950X присоединяться к ним только в декабре.