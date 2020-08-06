16 ядер и частота до 5 ГГц. Инженерный образец AMD Ryzen 9 4950X/5950X уже сейчас покоряет частоту 4,8 ГГц





Ближе к концу этого года AMD выведет на рынок настольные процессоры Ryzen 4000-й серии (Vermeer) — они перейдут на весьма перспективную архитектуру Zen 3 и будут использовать более совершенный техпроцесс 7 нм+, но при этом сохранят исполнение AM4 и 16 ядер в максимальной конфигурации. Тесты инженерных образцов этих CPU появлялись в Сети уже не один раз, но вот сейчас появилась свежая запись, которая, предположительно, относится к будущему 16-ядерному флагману Ryzen 9 4950X.

Источником сведений выступает главный редактор веб-издания Igor’s Lab Игор Валлосек, так что в их достоверности сомневаться не приходится. Он сообщил об инженерном образце 16-ядерного CPU нового поколения, которые имеет каталожный номер 100-000000059-52_48 / 35_Y. Как известно, последние четыре цифры в цифробуквенных индексах отражают рабочие частоты. То есть, этот CPU работает на частотах 3,5-4,8 ГГц. Для сравнения, актуальная модель Ryzen 9 3950X работает на частотах 3,5-4,7 ГГц, причем более ранние 16-ядерные образцы Vermeer трудились на частотах от 3,7 до 4,6 ГГц. Обычно рабочие частоты серийных CPU еще выше. То есть, потенциально будущий 16-ядерный 32 поточный потребительский CPU Zen 3 может работать на частоте под 5 ГГц, что в сочетании с архитектурными улучшениями может обеспечить весьма значительный прирост производительности в сравнении с нынешней моделью Ryzen 9 3950X.

Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2. Кроме того, Ryzen 4000, которые будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм, сохранят совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370 (свежий B550, само собой, тоже поддерживается).

Ожидается что, что первыми на рынок выйдут старшие модели Ryzen 4000, а более доступные CPU Ryzen 4-го поколения придется подождать до следующего года.

Есть слух, что AMD может нарушить логическую последовательность и выпустить десктопные процессоры Zen 3 на рынок как Ryzen 5000, пропустив Ryzen 4000. Как известно, сейчас настольные CPU «отстают» от APU для настольных мобильных систем по номеру серии (буквально недавно вышли Ryzen 4000G). Выпустив новую линейку под именем Ryzen 5000, AMD устранит это несоответствие. Если в итоге AMD пойдет на такой шаг, то оговаривемый CPU может называться не Ryzen 9 4950X, а Ryzen 9 5950X.

Источник: Igor’sLAB и Videocardz