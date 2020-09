8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800X (Zen 3) опередил 10-ядерный чип Intel Core i9-10900K в тесте Ashes of The Singularity

В интернете появились первые тесты производительного процессора AMD следующего поколения – Ryzen 7 5800X (Vermeer). Этот чип выполнен на базе новой архитектуры Zen 3. И судя по первым результатам, архитектура оказалась особенно удачной.

В игровом тесте Ashes of The Singularity при настройках 4K Crazy новый 8-ядерный (с поддержкой 16 потоков инструкций) процессор AMD Ryzen 7 5800X опережает наиболее производительный 10-ядерный (с поддержкой 20 потоков инструкций) чип Intel Core i9-10900K. И хотя настройки 4K более ориентированы на тестирование видеокарт, тем не менее в тесте Ashes of The Singularity имеются показатели для определения производительности центрального процессора. Они демонстрируют превосходство нового решения AMD Ryzen 7 5800X, которое при этом обладает меньшим количеством вычислительных ядер. К сожалению, рабочая частота процессора AMD не уточняется. Предыдущие утечки данных об инженерных образцах упоминали частоту 4,6 ГГц. С учётом архитектурных улучшений можно ожидать частоту коммерческих экземпляров на уровне 4,7-4,8 ГГц. Процессор Intel Core i9-10900K способен работать на частоте до 5,3 ГГц.

Результат в Normal Batch показывает внушительное превосходство нового процессора AMD Ryzen 7 5800X, он обеспечивает частоту кадров на 22% больше, чем чип Intel Core i9-10900K. В среднем по всем группам показателей преимущество AMD Ryzen 7 5800X составляет около 16%.

Цена процессора AMD Ryzen 7 5800X на текущий момент остаётся неизвестной. Однако, если предположить, что она будет находиться на том же уровне, что и у существующего чипа Ryzen 7 3800X, то можно ожидать стоимость нового решения около $350-400. Для сравнения, 10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K, уступивший в данном тесте, продаётся по цене около $500. Таким образом, 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X может оказаться вне досягаемости по соотношения цена/производительность для конкурирующего 10-ядерного процессора.

Если же добавить, что в линейке Vermeer также ожидается появление 12-ядерной модели Ryzen 9 5900X с поддержкой 24 потоков инструкций, который может обеспечить ещё более высокий уровень производительности, компании Intel может быть сложно конкурировать с новыми решениями при нынешнем уровне цен.

Отметим, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт, предусматривает использование обновлённой структуры CCD/кэш-памяти. Также благодаря использованию улучшенного технологического процесса 7-нм+ можно ожидать прироста рабочей частоты и энергоэффективности.

Источник: wccftech