Новости IT-бизнес 15.01.2026 comment views icon

Оперативная память: воры похищают DDR5 из рабочих станций, а пользователи переходят на DDR3

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Оперативна пам’ять: злодії викрадають DDR5 з робочих станцій, а користувачі переходять на DDR3

Кажется, что оперативная память DDR4 уже не спасают от дефицита DDR5, поскольку сами стали менее доступными. Зафиксирован рост продаж материнских плат с DDR3.

Ссылаясь на Board Channels, VideoCardz сообщает, что продажи материнских плат DDR5 резко упали, а продажи DDR4 также ослабляются после кратковременного роста. В то же время реализация материнских плат DDR3, выросли вдвое-втрое или более, также хорошо продаются комплекты, включающие платы DDR3 и процессоры Intel от 6-9 поколений.

Подержанную память DDR3 легко найти, в частности, на списанных офисных ПК и просто старых системах, поэтому покупатели часто получают память довольно дешево. Некоторые системы DDR3 совместимы с мощными процессорами Xeon, которые имеют много ядер и сравнительно высокую производительность, и могут помочь экономным покупателям во времена дефицита. Отдельные магазины уже скупают старые ПК, чтобы обеспечить для клиентов компоненты приемлемой стоимости.

В то же время оперативная память DDR5 стала «золотой»: некоторые комплекты стоят как спортивный автомобиль, магазины поднимают цены на уже сделанные заказы, а покупатели получают подделки. ITC.ua уже писал о похищении комплектов памяти, еще один случай произошел в Южной Корее.

Согласно сообщению на ZOD, воры ворвались в офис конструкторского бюро. Полиция и вызванные сотрудники увидели, что на ящиках нет никаких следов проникновения, зато «закаленное стекло сбоку дизайнерских компьютеров было разбито». Очевидно целенаправленное ограбление ограничилось только похищением оперативной памяти: исчезли четыре планки DDR5 Micron CL46 5600 32ГБ.

Автор сообщения отмечает, что бюро имеет специальный договор об ответственности за возмещение убытков с охранной компанией, но там не смогли немедленно компенсировать память из-за высокой стоимости. Компьютеры собирались в прошлом году, и тогда у сборщика была мысль использовать полностью металлический корпус, но он отверг ее, учитывая удобство обслуживания. В шутку или нет, сейчас автор размышляет, не сделать ли ему кейс на заклепках.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Под видом дорогой памяти DDR5 продавали старую DDR2: выявлена новая схема мошенничества
Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна
GPU Xe3 в процессорах Intel Panther Lake показали производительность как у мобильной RTX 3050 Ti, — Geekbench
Новое подорожание: блоки питания и кулеры вырастут в цене до 10%
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерный конкурент Core Ultra 7 265U
Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась
Samsung отказала в продаже памяти сама себе, Galaxy S26 ожидает подорожание
"Доплатить или отменить": магазин потребовал больше денег за DDR5, стоимость которой подтвердил днем ранее
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
NVIDIA на CES 2026: не будет RTX 50 SUPER, будет DLSS 4.5, динамический 6x MFG, и возможное возвращение RTX 3060
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Когда выйдет NVIDIA RTX 60: первые данные о релизном окне и процессоре
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
Samsung DDR5 подорожала в Корее в три раза за три месяца, на Тайване продают ОЗУ только вместе с материнскими платами
Alienware подтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в игровых ПК AREA-51
Пошлина бьет по сборщикам ПК: американцу насчитали $684 за посылку с ретро-деталями на $355
Intel опять за своё: Core Ultra X7 358H на 15% медленнее Core Ultra 7 265H в предварительном тесте
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить