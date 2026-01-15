Оперативная память: воры похищают DDR5 из рабочих станций, а пользователи переходят на DDR3

Кажется, что оперативная память DDR4 уже не спасают от дефицита DDR5, поскольку сами стали менее доступными. Зафиксирован рост продаж материнских плат с DDR3.

Ссылаясь на Board Channels, VideoCardz сообщает, что продажи материнских плат DDR5 резко упали, а продажи DDR4 также ослабляются после кратковременного роста. В то же время реализация материнских плат DDR3, выросли вдвое-втрое или более, также хорошо продаются комплекты, включающие платы DDR3 и процессоры Intel от 6-9 поколений.

Подержанную память DDR3 легко найти, в частности, на списанных офисных ПК и просто старых системах, поэтому покупатели часто получают память довольно дешево. Некоторые системы DDR3 совместимы с мощными процессорами Xeon, которые имеют много ядер и сравнительно высокую производительность, и могут помочь экономным покупателям во времена дефицита. Отдельные магазины уже скупают старые ПК, чтобы обеспечить для клиентов компоненты приемлемой стоимости.

В то же время оперативная память DDR5 стала «золотой»: некоторые комплекты стоят как спортивный автомобиль, магазины поднимают цены на уже сделанные заказы, а покупатели получают подделки. ITC.ua уже писал о похищении комплектов памяти, еще один случай произошел в Южной Корее.

Согласно сообщению на ZOD, воры ворвались в офис конструкторского бюро. Полиция и вызванные сотрудники увидели, что на ящиках нет никаких следов проникновения, зато «закаленное стекло сбоку дизайнерских компьютеров было разбито». Очевидно целенаправленное ограбление ограничилось только похищением оперативной памяти: исчезли четыре планки DDR5 Micron CL46 5600 32ГБ.

Автор сообщения отмечает, что бюро имеет специальный договор об ответственности за возмещение убытков с охранной компанией, но там не смогли немедленно компенсировать память из-за высокой стоимости. Компьютеры собирались в прошлом году, и тогда у сборщика была мысль использовать полностью металлический корпус, но он отверг ее, учитывая удобство обслуживания. В шутку или нет, сейчас автор размышляет, не сделать ли ему кейс на заклепках.