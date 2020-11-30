Опубликованы новые детальные рендеры смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro

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Ранее в этом месяце были опубликованы первые рендеры смартфона OnePlus 9 Pro. При этом выяснилось, что компания решила использовать конструкцию блока камеры, аналогичную сериям OnePlus 8T и Nord N, отказавшись от идей дизайна, применявшихся в устройствах OnePlus 7 Pro и 8 Pro.

Теперь же в интернете появились новые рендеры, которые более детально характеризуют грядущие смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro. Камера OnePlus 9 Pro включает два крупных выделяющихся модуля и два модуля меньшего размера. В смартфоне применяются стандартная широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телефото камера. Назначение четвёртого модуля пока остаётся неизвестным. Вряд ли это будет инфракрасная камера.

На лицевой панели смартфона OnePlus 9 Pro можно видеть изогнутые грани дисплея. Сам дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Устройство также содержит стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Модель OnePlus 9 имеет плоский дисплей и тройной модуль камеры. Но в остальном дизайн смартфонов выглядит похоже.

Как ожидается, смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro появятся на рынке раньше, чем было в предыдущие годы. По предварительным данным, презентация состоится в середине марта.

Дополнительно сообщается, что смартфоны серии OnePlus 9 будут оснащены процессором Snapdragon 875 и оперативной памятью объёмом 8 ГБ. Устройства получат поддержку технологии быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт.

Источник: gsmarena