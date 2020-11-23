Опубликованы рендеры и характеристики OnePlus 9 Pro: 6,7-дюймовый изогнутый дисплей и прямоугольная камера с четырьмя модулями

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Как утверждают слухи и утечки, компания OnePlus намерена запустить новую линейку смартфонов OnePlus 9 в марте следующего года. Выход устройств следующего поколения состоится на месяц раньше по сравнению с обычными сроками запуска компании. И хотя до анонса ещё далеко, благодаря стараниям инсайдера @Onleaks мы уже можем ознакомиться с рендерами модели OnePlus 9 Pro.

Опубликованные рендеры демонстрируют новый дизайн устройства и новый прямоугольный блок камеры. Утечка утверждает, что OnePlus 9 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. В левом верхнем углу экрана предусмотрено отверстие для фронтальной камеры. Кнопки регулировки громкости расположены слева, а на правой грани корпуса доступны Alert Slider и кнопка питания.

Дизайн фронтальной панели не претерпел существенных изменений по сравнению с устройствами серии OnePlus 8, но задняя панель имеет явные отличия. Блок камеры теперь имеет прямоугольную форму и напоминает OnePlus 8T и предстоящую серию Galaxy S21. Камера включает четыре сенсора, но их характеристики пока не разглашаются.

Onleaks отмечает, что на текущий момент OnePlus 9 Pro всё ещё находится на этапе прототипа, и его окончательный дизайн может измениться.

Источник: neowin