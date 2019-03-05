Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy A60: SoC Snapdragon 675, экран AMOLED диагональю 6,7 дюйма, две камеры разрешением 32 Мп и аккумулятор на 4500 мА·ч!

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Специализирующийся на различного рода утечках ресурс Slashleaks опубликовал фото документа, на котором перечислены ключевые характеристики следующей модели обновленной линейки смартфонов Samsung Galaxy A — Galaxy A60. Напомним, к настоящему моменту Samsung уже представила три смартфона обновленной линейки Galaxy A: Galaxy A10, A30 и A50 (на заглавном фото). Модель Galaxy A60, как подсказывает обозначение, займет место над A50, временно став новым флагманом линейки.

Первое, что нужно отметить — большой экран. Грядущая новинка оснащена экраном Infinity-U диагональю 6,7 дюйма с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру. В данном случае используется матрица AMOLED разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев здесь будет встроен под экран.

Основой Samsung Galaxy A60 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 675, дополненная 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации и 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит целых 4500 мА·ч, подзарядка производится по USB Type-C.

Основная камера смартфона представлена тремя модулями – разрешением 5, 8 и 32 Мп. Разрешение сенсора изображения фронтальной камеры такое же, как у главного модуля основной камеры – 32 Мп.

Как и уже вышедшие A30 и A50, новая Galaxy A60 будет выполнена в дизайне 3D Glasstic. Напомним, так производитель именует изготовленные из глянцевого пластика, имитирующего стекло, корпуса.

Из коробки Galaxy A60 будет работать под управлением ОС Android 9.0 с новой оболочкой One UI.

Анонс Samsung Galaxy A60 ожидается в апреле. Напомним, что к настоящему моменту также известно о модели Galaxy A90 – будущем флагмане обновленной линейки Galaxy A, который получит выдвижную поворотную камеру.

Источник: Slashleaks