Ошибка в драйвере 531.18 видеокарт NVIDIA ведет к загрузке процессора до 15% после выхода из игры. Рекомендуется откатить обновление

Ошибка в последнем драйвере NVIDIA заставляет процессор работать с загрузкой до 15% после выхода из игры. Из-за характера проблемы её трудно заметить сразу. О неисправности драйвера написал редактор The Verge Том Уоррен, порекомендовав вернуться к предыдущей версии драйвера:

NVIDIA знает о проблеме и работает на ее решением, неисправность занесена в официальный список. Это означает, что NVIDIA может вскоре выпустить патч для драйвера или добавить исправление проблемы в следующий выпуск Game Ready. Учитывая влияние этой ошибки, скорее всего выйдет срочное исправление.

Чтобы определить, затронуты ли вы этой проблемой, используйте диспетчер задач Windows и проверьте вкладку «Процессы». Ситуация будет выглядеть примерно так:

Самое простое решение – вернуться к более старому драйверу 528.49 WHQL, или просто принудительно закрыть процесс или перезагрузить компьютер. Точная причина проблемы неизвестна, однако некоторые пользователи рекомендуют удалить один DLL из каталога драйвера на свой страх и риск:

Источник: VideoCardz