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«Оскар-2021». Полный список номинантов на премию

«Оскар-2021». Полный список номинантов на премию

«Оскар-2021». Полный список номинантов на премию


15 марта Американская киноакадемия провела прямую трансляцию в два захода, где объявила всех претендентов на премии «Оскар-2021», которые вручат во время 93-й церемонии награждения 25 апреля.

Наибольшее число номинаций — целых девять — получил «Манк» Дэвида Финчера. Среди фаворитов также отличились «Земля кочевников», «Суд над Чикагской семеркой», «Звук металла», «Минари» и «Иуда и Чёрный мессия» — все эти картины отметили в шести номинациях.

«Борат 2» претендует на две статуэтки — за лучший адаптированный сценарий и в номинации лучшая актриса второго плана.

В категории «Лучший актер» посмертно Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в драме «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфе по одноимённой пьесе Огаста Уилсона.

«Тенет» Кристофера Нолана представлен только в двух номинациях (декорации и спецэффекты).

Полный список номинантов 93-й ежегодной кинопремии «Оскар-2021» по категориям

Лучший фильм / Best Picture

  • «Отец»;
  • «Иуда и чёрный мессия»;
  • «Манк»;
  • «Земля кочевников»;
  • «Девушка, подающая надежды»;
  • «Звук металла»;
  • «Суд над Чикагской семёркой».

Лучший режиссер / Directing

  • Томас Винтерберг («Ещё по одной»);
  • Дэвид Финчер («Манк»);
  • Ли Исаак Чан («Минари»);
  • Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
  • Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Риз Ахмед («Звук металла»);
  • Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
  • Энтони Хопкинс («Отец»);
  • Гари Олдман («Манк»);
  • Стивен Ян («Минари»).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);
  • Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»);
  • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»);
  • Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников»);
  • Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

  • Саша Барон Коэн («Суд над Чикагской семёркой»);
  • Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»);
  • Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»);
  • Пол Раджи («Звук металла»);
  • Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

  • Мария Бакалова («Борат 2»);
  • Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);
  • Оливия Колман («Отец»);
  • Аманда Сейфрид («Манк»);
  • Юн Ё Чжон («Минари»).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

  • «Борат 2» (Стивен Зеллиан, Саша Барон Коэн, Джена Фридман, Энтони Хайнс, Ли Керн, Дэн Мазер, Нина Педрад, Эрика Ривинойя и Дэн Свимер);
  • «Отец» (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер);
  • «Земля кочевников» (Хлоя Чжао);
  • «Одна ночь в Майами» (Кемп Пауэрс);
  • «Белый тигр» (Рамин Бахрани).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

  • «Иуда и чёрный мессия» (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);
  • «Минари» (Ли Исаак Чан);
  • «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел);
  • «Звук металла» (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс);
  • «Суд над Чикагской семёркой» (Аарон Соркин).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

  • «Ещё по одной» (Дания);
  • «Лучшая пора» (Гонконг);
  • «Коллектив» (Румыния);
  • «Человек, который продал свою шкуру» (Тунис);
  • «Quo Vadis, Aida?» (Босния и Герцеговина).

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

  • «Вперед» (Pixar);
  • «Путешествие на Луну» (Netflix);
  • «Барашек Шон: Фермагеддон» (Netflix);
  • «Душа» (Pixar);
  • «Легенда о волках» (Apple TV Plus/GKIDS).

Оригинальный саундтрек / Original Score

  • Теренс Бланшар («Пятеро одной крови»);
  • Трент Резнор и Аттикус Росс(«Манк»);
  • Эмиль Моссери («Минари»);
  • Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всего света»);
  • Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист («Душа»).

Лучшая песня / Original Song

  • «Иуда и чёрный мессия» — Fight for You;
  • «Суд над Чикагской семёркой»Hear My Voice;
  • «Евровидение: История огненной саги» — Húsavík;
  • «Вся жизнь впереди» — Io Si (Seen);
  • «Одна ночь в Майами» — Speak Now.

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • «Иуда и чёрный мессия» (Шон Боббитт);
  • «Манк» (Эрик Мессершмидт);
  • «Новости со всего света» (Дариуш Вольский);
  • «Земля кочевников» (Джошуа Джеймс Ричардс);
  • «Суд над Чикагской семёркой» (Федон Папамихаил).

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

  • «Collective» (Magnolia Pictures and Participant);
  • «Crip Camp» (Netflix);
  • «The Mole Agent» (Gravitas Ventures);
  • «My Octopus Teacher» (Netflix);
  • «Time» (Amazon Studios).

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

  • «Collet» (Time Travel Unlimited);
  • «A Concerto Is a Conversation» (Breakwater Studios);
  • «Do Not Split» (Field of Vision);
  • «Hunger Ward» (MTV Documentary Films);
  • «A Love Song for Latasha» (Netflix).

Лучшие декорации / Production Design

  • «Отец»;
  • «Ма Рейни: Мать блюза»;
  • «Манк»;
  • «Новости со всего света»;
  • «Тенет».

Лучший звук / Sound

  • «Грейхаунд»;
  • «Манк»;
  • «Новости со всего света»;
  • «Душа»;
  • «Звук металла».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

  • «Эмма» (Марезе Ланган);
  • «Элегия Хиллбилли» (Эрин Крюгер Мекаш, Патрисия Дехани, Мэттью Мангл);
  • «Ма Рейни: Мать блюза» (Матики Анофф, Миа Нил, Ларри М. Черри);
  • «Манк» (Кимберли Спитери, Джиджи Уильямс);
  • «Пиноккио» (Далия Колли, Анна Кибер, Себастьян Лохманн, Стивен Мерфи).

Лучший монтаж / Film Editing

  • «Отец»;
  • «Земля кочевников»;
  • «Девушка, подающая надежды»;
  • «Звук металла»;
  • «Суд над Чикагской семёркой».

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

  • «Нора» (Disney Plus/Pixar);
  • «Гений места» (Kazak Productions);
  • «Если что-то случится, я люблю вас» (Netflix);
  • «Опера» (Beasts and Natives Alike);
  • «Yes-People» (CAOZ hf. Hólamói).

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

  • «Feeling Through»;
  • «The Letter Room»;
  • «The Present»;
  • «Two Distant Strangers»;
  • «White Eye».

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

  • «Эмма»;
  • «Элегия Хиллбилли»;
  • «Ма Рейни: Мать блюза»;
  • «Манк»;
  • «Пиноккио».

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

  • «Любовь и монстры»;
  • «Полночное небо»;
  • «Мулан»;
  • «Айван, единственный и неповторимый»;
  • «Тенет».

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар-2020», «Оскар-2019» и «Оскар-2018» можно здесь, здесь и здесь.

  • В этом году премию «Оскар» вручат на два месяца позже обычного из-за пандемии.
  • В 2020 году Киноакадемия обновила критерии для фильмов-претендентов на «Оскар», чтобы обеспечить справедливое представительство разных групп населения на экране и за его пределами. Новые правила вступят в силу с 2024 года.
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