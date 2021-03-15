«Оскар-2021». Полный список номинантов на премию

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15 марта Американская киноакадемия провела прямую трансляцию в два захода, где объявила всех претендентов на премии «Оскар-2021», которые вручат во время 93-й церемонии награждения 25 апреля.

Наибольшее число номинаций — целых девять — получил «Манк» Дэвида Финчера. Среди фаворитов также отличились «Земля кочевников», «Суд над Чикагской семеркой», «Звук металла», «Минари» и «Иуда и Чёрный мессия» — все эти картины отметили в шести номинациях.

«Борат 2» претендует на две статуэтки — за лучший адаптированный сценарий и в номинации лучшая актриса второго плана.

В категории «Лучший актер» посмертно Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в драме «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфе по одноимённой пьесе Огаста Уилсона.

«Тенет» Кристофера Нолана представлен только в двух номинациях (декорации и спецэффекты).

Полный список номинантов 93-й ежегодной кинопремии «Оскар-2021» по категориям

Лучший фильм / Best Picture

«Отец»;

«Иуда и чёрный мессия»;

«Манк»;

«Земля кочевников»;

«Девушка, подающая надежды»;

«Звук металла»;

«Суд над Чикагской семёркой».

Лучший режиссер / Directing

Томас Винтерберг ( «Ещё по одной» );

); Дэвид Финчер («Манк»);

Ли Исаак Чан («Минари»);

Хлоя Чжао («Земля кочевников») ;

; Эмиральд Феннел ( «Девушка, подающая надежды»).

Лучший актер / Actor in a Leading Role

Риз Ахмед ( «Звук металла» );

); Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);

Энтони Хопкинс («Отец»);

Гари Олдман («Манк») ;

; Стивен Ян ( «Минари» ).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

Виола Дэвис ( «Ма Рейни: Мать блюза» );

); Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»);

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»);

Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников») ;

; Кэри Маллиган ( «Девушка, подающая надежды » ).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

Саша Барон Коэн («Суд над Чикагской семёркой»);

Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»);

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»);

Пол Раджи («Звук металла») ;

; Лакит Стэнфилд ( «Иуда и чёрный мессия» ).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

Мария Бакалова («Борат 2»);

Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);

Оливия Колман («Отец»);

Аманда Сейфрид («Манк») ;

; Юн Ё Чжон ( « Минари » ).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

«Борат 2» (Стивен Зеллиан, Саша Барон Коэн, Джена Фридман, Энтони Хайнс, Ли Керн, Дэн Мазер, Нина Педрад, Эрика Ривинойя и Дэн Свимер);

«Отец» (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер);

«Земля кочевников» (Хлоя Чжао);

«Одна ночь в Майами» (Кемп Пауэрс);

«Белый тигр» (Рамин Бахрани).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

«Иуда и чёрный мессия» (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас) ;

; «Минари» (Ли Исаак Чан);

«Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел);

« Звук металла » (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс);

» (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс); «Суд над Чикагской семёркой» (Аарон Соркин).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

«Ещё по одной» (Дания);

(Дания); «Лучшая пора» (Гонконг);

«Коллектив» (Румыния);

«Человек, который продал свою шкуру» (Тунис);

«Quo Vadis, Aida?» (Босния и Герцеговина).

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

«Вперед» (Pixar);

«Путешествие на Луну» ( Netflix );

); «Барашек Шон: Фермагеддон» ( Netflix );

); «Душа» (Pixar);

«Легенда о волках» (Apple TV Plus/GKIDS).

Оригинальный саундтрек / Original Score

Теренс Бланшар («Пятеро одной крови»);

Трент Резнор и Аттикус Росс(«Манк»);

Эмиль Моссери («Минари»);

Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всего света»);

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист («Душа»).

Лучшая песня / Original Song

Лучшая операторская работа / Cinematography

«Иуда и чёрный мессия» (Шон Боббитт);

«Манк» (Эрик Мессершмидт);

«Новости со всего света» (Дариуш Вольский);

«Земля кочевников» (Джошуа Джеймс Ричардс);

« Суд над Чикагской семёркой » (Федон Папамихаил).

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

«Collective» (Magnolia Pictures and Participant);

«Crip Camp» (Netflix);

«The Mole Agent» (Gravitas Ventures);

«My Octopus Teacher» (Netflix);

«Time» (Amazon Studios). Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject) «Collet» (Time Travel Unlimited);

«A Concerto Is a Conversation» (Breakwater Studios);

«Do Not Split» (Field of Vision);

« Hunger Ward » ( MTV Documentary Films );

» ( ); « A Love Song for Latasha » ( Netflix ).

Лучшие декорации / Production Design

«Отец»;

«Ма Рейни: Мать блюза» ;

; «Манк»;

«Новости со всего света»;

«Тенет».

Лучший звук / Sound

«Грейхаунд»;

«Манк»;

«Новости со всего света»;

«Душа»;

« Звук металла ».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

«Эмма» (Марезе Ланган);

«Элегия Хиллбилли» (Эрин Крюгер Мекаш, Патрисия Дехани, Мэттью Мангл);

«Ма Рейни: Мать блюза» (Матики Анофф, Миа Нил, Ларри М. Черри) ;

; «Манк» (Кимберли Спитери, Джиджи Уильямс);

«Пиноккио» (Далия Колли, Анна Кибер, Себастьян Лохманн, Стивен Мерфи).

Лучший монтаж / Film Editing

«Отец»;

«Земля кочевников»;

« Девушка, подающая надежды »;

»; « Звук металла »;

»; « Суд над Чикагской семёркой ».

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

«Нора» ( Disney Plus/Pixar );

); «Гений места» ( Kazak Productions );

); «Если что-то случится, я люблю вас» ( Netflix );

); «Опера» ( Beasts and Natives Alike );

); « Yes-People» (CAOZ hf. Hólamói ).

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

«Feeling Through » ;

; «The Letter Room » ;

; «The Present » ;

; «Two Distant Strangers » ;

; «White Eye » .

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

«Эмма»;

« Элегия Хиллбилли »;

»; « Ма Рейни: Мать блюза »;

»; «Манк»;

«Пиноккио».

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

«Любовь и монстры»;

«Полночное небо»;

«Мулан»;

«Айван, единственный и неповторимый»;

«Тенет».

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар-2020», «Оскар-2019» и «Оскар-2018» можно здесь, здесь и здесь.