«Оскар-2021». Полный список номинантов на премию
15 марта Американская киноакадемия провела прямую трансляцию в два захода, где объявила всех претендентов на премии «Оскар-2021», которые вручат во время 93-й церемонии награждения 25 апреля.
Наибольшее число номинаций — целых девять — получил «Манк» Дэвида Финчера. Среди фаворитов также отличились «Земля кочевников», «Суд над Чикагской семеркой», «Звук металла», «Минари» и «Иуда и Чёрный мессия» — все эти картины отметили в шести номинациях.
«Борат 2» претендует на две статуэтки — за лучший адаптированный сценарий и в номинации лучшая актриса второго плана.
В категории «Лучший актер» посмертно Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в драме «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфе по одноимённой пьесе Огаста Уилсона.
«Тенет» Кристофера Нолана представлен только в двух номинациях (декорации и спецэффекты).
Полный список номинантов 93-й ежегодной кинопремии «Оскар-2021» по категориям
Лучший фильм / Best Picture
- «Отец»;
- «Иуда и чёрный мессия»;
- «Манк»;
- «Земля кочевников»;
- «Девушка, подающая надежды»;
- «Звук металла»;
- «Суд над Чикагской семёркой».
Лучший режиссер / Directing
- Томас Винтерберг («Ещё по одной»);
- Дэвид Финчер («Манк»);
- Ли Исаак Чан («Минари»);
- Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
- Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).
Лучший актер / Actor in a Leading Role
- Риз Ахмед («Звук металла»);
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
- Энтони Хопкинс («Отец»);
- Гари Олдман («Манк»);
- Стивен Ян («Минари»).
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);
- Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»);
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»);
- Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников»);
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).
Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role
- Саша Барон Коэн («Суд над Чикагской семёркой»);
- Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»);
- Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»);
- Пол Раджи («Звук металла»);
- Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»).
Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role
- Мария Бакалова («Борат 2»);
- Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);
- Оливия Колман («Отец»);
- Аманда Сейфрид («Манк»);
- Юн Ё Чжон («Минари»).
Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay
- «Борат 2» (Стивен Зеллиан, Саша Барон Коэн, Джена Фридман, Энтони Хайнс, Ли Керн, Дэн Мазер, Нина Педрад, Эрика Ривинойя и Дэн Свимер);
- «Отец» (Кристофер Хэмптони и Флориан Зеллер);
- «Земля кочевников» (Хлоя Чжао);
- «Одна ночь в Майами» (Кемп Пауэрс);
- «Белый тигр» (Рамин Бахрани).
Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay
- «Иуда и чёрный мессия» (Уилл Берсон, Шака Кинг, Кейт Лукас, Кеннет Лукас);
- «Минари» (Ли Исаак Чан);
- «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел);
- «Звук металла» (Авраам Мардер, Дариус Мардер, Дерек Сианфранс);
- «Суд над Чикагской семёркой» (Аарон Соркин).
Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film
- «Ещё по одной» (Дания);
- «Лучшая пора» (Гонконг);
- «Коллектив» (Румыния);
- «Человек, который продал свою шкуру» (Тунис);
- «Quo Vadis, Aida?» (Босния и Герцеговина).
Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature
- «Вперед» (Pixar);
- «Путешествие на Луну» (Netflix);
- «Барашек Шон: Фермагеддон» (Netflix);
- «Душа» (Pixar);
- «Легенда о волках» (Apple TV Plus/GKIDS).
Оригинальный саундтрек / Original Score
- Теренс Бланшар («Пятеро одной крови»);
- Трент Резнор и Аттикус Росс(«Манк»);
- Эмиль Моссери («Минари»);
- Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всего света»);
- Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист («Душа»).
Лучшая песня / Original Song
- «Иуда и чёрный мессия» — Fight for You;
- «Суд над Чикагской семёркой» — Hear My Voice;
- «Евровидение: История огненной саги» — Húsavík;
- «Вся жизнь впереди» — Io Si (Seen);
- «Одна ночь в Майами» — Speak Now.
Лучшая операторская работа / Cinematography
- «Иуда и чёрный мессия» (Шон Боббитт);
- «Манк» (Эрик Мессершмидт);
- «Новости со всего света» (Дариуш Вольский);
- «Земля кочевников» (Джошуа Джеймс Ричардс);
- «Суд над Чикагской семёркой» (Федон Папамихаил).
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)
- «Collective» (Magnolia Pictures and Participant);
- «Crip Camp» (Netflix);
- «The Mole Agent» (Gravitas Ventures);
- «My Octopus Teacher» (Netflix);
- «Time» (Amazon Studios).
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
- «Collet» (Time Travel Unlimited);
- «A Concerto Is a Conversation» (Breakwater Studios);
- «Do Not Split» (Field of Vision);
- «Hunger Ward» (MTV Documentary Films);
- «A Love Song for Latasha» (Netflix).
Лучшие декорации / Production Design
- «Отец»;
- «Ма Рейни: Мать блюза»;
- «Манк»;
- «Новости со всего света»;
- «Тенет».
Лучший звук / Sound
- «Грейхаунд»;
- «Манк»;
- «Новости со всего света»;
- «Душа»;
- «Звук металла».
Лучший дизайн костюмов / Costume Design
- «Эмма» (Марезе Ланган);
- «Элегия Хиллбилли» (Эрин Крюгер Мекаш, Патрисия Дехани, Мэттью Мангл);
- «Ма Рейни: Мать блюза» (Матики Анофф, Миа Нил, Ларри М. Черри);
- «Манк» (Кимберли Спитери, Джиджи Уильямс);
- «Пиноккио» (Далия Колли, Анна Кибер, Себастьян Лохманн, Стивен Мерфи).
Лучший монтаж / Film Editing
- «Отец»;
- «Земля кочевников»;
- «Девушка, подающая надежды»;
- «Звук металла»;
- «Суд над Чикагской семёркой».
Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film
- «Нора» (Disney Plus/Pixar);
- «Гений места» (Kazak Productions);
- «Если что-то случится, я люблю вас» (Netflix);
- «Опера» (Beasts and Natives Alike);
- «Yes-People» (CAOZ hf. Hólamói).
Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short
- «Feeling Through»;
- «The Letter Room»;
- «The Present»;
- «Two Distant Strangers»;
- «White Eye».
Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling
- «Эмма»;
- «Элегия Хиллбилли»;
- «Ма Рейни: Мать блюза»;
- «Манк»;
- «Пиноккио».
Лучшие спецэффекты / Visual Effects
- «Любовь и монстры»;
- «Полночное небо»;
- «Мулан»;
- «Айван, единственный и неповторимый»;
- «Тенет».
Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар-2020», «Оскар-2019» и «Оскар-2018» можно здесь, здесь и здесь.
- В этом году премию «Оскар» вручат на два месяца позже обычного из-за пандемии.
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- В 2020 году Киноакадемия обновила критерии для фильмов-претендентов на «Оскар», чтобы обеспечить справедливое представительство разных групп населения на экране и за его пределами. Новые правила вступят в силу с 2024 года.