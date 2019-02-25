Итоги «Оскар-2019». «Зеленая книга» — лучший фильм, «Рома» — лучший фильм на иностранном языке, Рами Малек и Оливия Колман — лучшие актеры, Альфонсо Куарон — лучший оператор и режиссер

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Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар», ежегодно присуждаемая Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Как известно, в этом году церемония проходила без ведущего и, пожалуй, это одна из самых скучных и предсказуемых премий «Оскар» в истории.

Лучшим фильмом года на церемонии вручения наград Киноакадемии признан фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Кроме главной награды «Зеленая книга» получила еще два «Оскара» — за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али). Премию Киноакадемии за лучшую роль второго плана дали Реджине Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Главные призы за актерское мастерство получили Рами Малек — за преображение в Меркьюри (Богемная рапсодия») — и Оливия Колман — за роль британской королевы («Фаворитка»). Что интересно, для «Фаворитки» при 10 номинациях награда за лучшую женскую роль стала единственной.

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, он же — лучший оператор. Его фильм «Рома» — лучший на иностранном языке). Итого у «Ромы» три награды при 10 номинациях. На одну награду больше у «Богемной рапсодии». Кроме награды за главную мужскую роль она получила «Оскары» за «лучший звук», «лучший монтаж звука» и «лучший монтаж».

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу».

«Человек-паук: Через вселенные» стал лауреатом «Оскара» как лучший полнометражный анимационный фильм.

Лучшей песней, конечно же, признана «Shallow» из «Звезда родилась» — исполнители главных ролей A Star Is Born / «Звезда родилась», номинировавшегося на главную награду, Леди Гага и Брэдли Купер спели ее дуэтом прямо на церемонии.

«Мстители: Война бесконечности» в пролете — ноль «Оскаров», награду в единственной номинации, где участвовали Мстители — за лучшие визуальные эффекты — забрал «Человек на Луне». Другая супергеройская лента Marvel «Черная пантера» победила в номинации «лучший композитор», а также получила награды за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика. Грим актера Кристиана Бэйла, известного своими невероятными преображениями, во «Власти» — лучший!

Вроде никого из главных не забыли. А если так, то ниже приводим полный список номинантов во всех категориях, победители выделены жирным шрифтом:

Лучший фильм / Best Picture

Лучший актер / Actor in a Leading Role

Вигго Мортенсен ( Green Book / «Зеленая книга» );

); Брэдли Купер ( A Star Is Born / «Звезда родилась» );

); Уиллем Дефо (At Eternity’s Gate /«На пороге вечности»);

Кристиан Бэйл ( Vice / «Власть» );

); Рами Малек (Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

Гленн Клоуз (The Wife / «Жена»);

Оливия Колман (The Favourite / «Фаворитка»);

Мелисса Маккарти (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);

Ялица Апарисио ( Roma / «Рома» );

); Леди Гага ( A Star Is Born / «Звезда родилась» ).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

Махершала Али (Green Book / «Зеленая книга»);

Адам Драйвер ( BlacKkKlansman / «Черный клановец» );

); Сэм Эллиотт ( A Star Is Born / «Звезда родилась» );

); Сэм Рокуэлл ( Vice / «Власть» );

); Ричард Э. Грант (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

Эмма Стоун ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Рэйчел Вайс ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Эми Адамс ( Vice / «Власть» );

); Реджина Кинг (If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);

Марина Де Тавира ( Roma / «Рома» ).

Лучший режиссер / Directing

Спайк Ли ( BlacKkKlansman / «Черный клановец» );

); Павел Павликовский (Cold War / «Холодная война»);

Йоргос Лантимос ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);

Адам Маккей ( Vice / «Власть» ).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

Братья Джоэл и Итан Коэны (The Ballad of Buster Scruggs / « Баллада Бастера Скраггса » );

Баллада Бастера Скраггса ); Чарли Вахтель, Дэвид Рабинович, Спайк Ли и Кевин Уилмотт (BlacKkKlansman / «Черный клановец»);

Николь Холофсенер и Джефф Уитти (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);

Барри Дженкинс (If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);

Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс ( A Star Is Born / «Звезда родилась» ).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

Дебора Дэвис и Тони МакНамара ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Пол Шредер (First Reformed / « Дневник Пастыря » );

Дневник Пастыря ); Ник Валлононга, Брайан Керри и Питер Фаррелли (Green Book / «Зеленая книга»);

Альфонсо Куарон ( Roma / «Рома» );

); Адам Маккей ( Vice / «Власть» ).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

Capernaum / « Капернаум» (Ливан);

Капернаум» (Ливан); Cold War / « Холодная война» (Польша);

Холодная война» (Польша); Never Look Away / « Никогда не сдавайся» (Германия);

Никогда не сдавайся» (Германия); Roma / «Рома», (Мексика);

Shoplifters / « Шоплифтеры» (Япония);

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

Оригинальный саундтрек / Original Score

Black Panther / «Черная Пантера»;

BlacKkKlansman / «Черный клановец» ;

; If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить;

Isle of Dogs / «Остров собак»;

Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается».

Лучшая песня / Original Song

Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short

Black Sheep;

End Game;

Lifeboat;

A Night at the Garden;

Period. End of Sentence.

Лучшая операторская работа / Cinematography

Лукаш Зал (Cold War / «Холодная война»);

Робби Райан ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Калеб Дешанель (Never Look Away / « Никогда не сдавайся»);

Никогда не сдавайся»); Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);

Мэттью Либатик ( A Star Is Born / «Звезда родилась» ).

Лучший документальный фильм / Best Documentary Feature

Free Solo;

Hale County This Morning, This Evening;

Minding the Gap;

Of Fathers and Sons;

RBG.

Лучшие декорации / Production Design

Black Panther / «Черная Пантера»;

The Favourite / «Фаворитка»;

First Man / «Первый человек » ;

; Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;

Roma / «Рома».

Лучший звук / Sound Mixing

Black Panther / «Черная Пантера»;

Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;

First Man / «Первый человек »;

Roma / «Рома»;

A Star Is Born / «Звезда родилась».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

The Ballad of Buster Scruggs / « Баллада Бастера Скраггса »;

Баллада Бастера Скраггса Black Panther / «Черная Пантера»;

The Favourite / «Фаворитка»;

Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;

Mary Queen of Scots / «Две королевы».

Лучший монтаж / Film Editing

BlacKkKlansman / «Черный клановец»;

Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;

The Favourite / «Фаворитка»;

Green Book / «Зеленая книга»

Vice / «Власть».

Лучший звуковой монтаж / Sound Editing

Black Panther / «Черная Пантера»;

Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;

First Man / «Первый человек »;

A Quiet Place / «Тихое место»;

Roma / «Рома»;

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

Animal Behavior;

Bao;

Late Afternoon;

One Small Step;

Weekends.

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

Detainment;

Fauve;

Marguerite;

Mother;

Skin.

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

Border / «На границе миров»;

Mary Queen of Scots / «Две королевы»;

Vice / «Власть».

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар»-2018 можно здесь.