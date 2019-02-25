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Итоги «Оскар-2019». «Зеленая книга» — лучший фильм, «Рома» — лучший фильм на иностранном языке, Рами Малек и Оливия Колман — лучшие актеры, Альфонсо Куарон — лучший оператор и режиссер
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Итоги «Оскар-2019». «Зеленая книга» — лучший фильм, «Рома» — лучший фильм на иностранном языке, Рами Малек и Оливия Колман — лучшие актеры, Альфонсо Куарон — лучший оператор и режиссер

Итоги «Оскар-2019». «Зеленая книга» — лучший фильм, «Рома» — лучший фильм на иностранном языке, Рами Малек и Оливия Колман — лучшие актеры, Альфонсо Куарон — лучший оператор и режиссер

Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар», ежегодно присуждаемая Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Как известно, в этом году церемония проходила без ведущего и, пожалуй, это одна из самых скучных и предсказуемых премий «Оскар» в истории.

Лучшим фильмом года на церемонии вручения наград Киноакадемии признан фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Кроме главной награды «Зеленая книга» получила еще два «Оскара» — за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Махершала Али). Премию Киноакадемии за лучшую роль второго плана дали Реджине Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Главные призы за актерское мастерство получили Рами Малек — за преображение в Меркьюри (Богемная рапсодия») — и Оливия Колман — за роль британской королевы («Фаворитка»). Что интересно, для «Фаворитки» при 10 номинациях награда за лучшую женскую роль стала единственной.

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, он же — лучший оператор. Его фильм «Рома» — лучший на иностранном языке). Итого у «Ромы» три награды при 10 номинациях. На одну награду больше у  «Богемной рапсодии». Кроме награды за главную мужскую роль она получила «Оскары» за «лучший звук», «лучший монтаж звука» и «лучший монтаж».

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу».

«Человек-паук: Через вселенные» стал лауреатом «Оскара» как лучший полнометражный анимационный фильм.

Лучшей песней, конечно же, признана «Shallow» из «Звезда родилась» — исполнители главных ролей A Star Is Born / «Звезда родилась», номинировавшегося на главную награду, Леди Гага и Брэдли Купер спели ее дуэтом прямо на церемонии.

«Мстители: Война бесконечности» в пролете — ноль «Оскаров», награду в единственной номинации, где участвовали Мстители — за лучшие визуальные эффекты — забрал «Человек на Луне». Другая супергеройская лента Marvel «Черная пантера» победила в номинации «лучший композитор», а также получила награды за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика. Грим актера Кристиана Бэйла, известного своими невероятными преображениями, во «Власти» — лучший!

Вроде никого из главных не забыли. А если так, то ниже приводим полный список номинантов во всех категориях, победители выделены жирным шрифтом:

Лучший фильм / Best Picture

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Вигго Мортенсен (Green Book / «Зеленая книга»);
  • Брэдли Купер (A Star Is Born / «Звезда родилась»);
  • Уиллем Дефо (At Eternity’s Gate /«На пороге вечности»);
  • Кристиан Бэйл (Vice / «Власть»);
  • Рами Малек (Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Гленн Клоуз (The Wife«Жена»);
  • Оливия Колман (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Мелисса Маккарти (Can You Ever Forgive Me?«Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);
  • Ялица Апарисио (Roma / «Рома»);
  • Леди Гага (A Star Is Born / «Звезда родилась»).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

  • Махершала Али (Green Book / «Зеленая книга»);
  • Адам Драйвер (BlacKkKlansman «Черный клановец»);
  • Сэм Эллиотт (A Star Is Born / «Звезда родилась»);
  • Сэм Рокуэлл (Vice / «Власть»);
  • Ричард Э. Грант (Can You Ever Forgive Me?«Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

  • Эмма Стоун (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Рэйчел Вайс (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Эми Адамс (Vice / «Власть»);
  • Реджина Кинг (If Beale Street Could Talk «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);
  • Марина Де Тавира (Roma / «Рома»).

Лучший режиссер / Directing

  • Спайк Ли (BlacKkKlansman «Черный клановец»);
  • Павел Павликовский (Cold War «Холодная война»);
  • Йоргос Лантимос (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
  • Адам Маккей (Vice / «Власть»).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

  • Братья Джоэл и Итан Коэны (The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса»);
  • Чарли ВахтельДэвид Рабинович, Спайк Ли и Кевин Уилмотт (BlacKkKlansman «Черный клановец»);
  • Николь Холофсенер и Джефф Уитти (Can You Ever Forgive Me?«Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);
  • Барри Дженкинс (If Beale Street Could Talk «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);
  • Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс (A Star Is Born / «Звезда родилась»).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

  • Дебора Дэвис и Тони МакНамара (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Пол Шредер (First Reformed / «Дневник Пастыря»);
  • Ник Валлононга, Брайан Керри и Питер Фаррелли (Green Book / «Зеленая книга»);
  • Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
  • Адам Маккей (Vice / «Власть»).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

  • Capernaum / «Капернаум» (Ливан);
  • Cold War / «Холодная война» (Польша);
  • Never Look Away / «Никогда не сдавайся» (Германия);
  • Roma / «Рома», (Мексика);
  • Shoplifters / «Шоплифтеры» (Япония);

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

Оригинальный саундтрек / Original Score

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • BlacKkKlansman «Черный клановец»;
  • If Beale Street Could Talk «Если Бил-стрит могла бы заговорить;
  • Isle of Dogs«Остров собак»;
  • Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается».

Лучшая песня / Original Song

Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short

  • Black Sheep;
  • End Game;
  • Lifeboat;
  • A Night at the Garden;
  • Period. End of Sentence.

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • Лукаш Зал (Cold War «Холодная война»);
  • Робби Райан (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Калеб Дешанель (Never Look Away / «Никогда не сдавайся»);
  • Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
  • Мэттью Либатик (A Star Is Born / «Звезда родилась»).

Лучший документальный фильм / Best Documentary Feature

  • Free Solo;
  • Hale County This Morning, This Evening;
  • Minding the Gap;
  • Of Fathers and Sons;
  • RBG.

Лучшие декорации / Production Design

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • The Favourite / «Фаворитка»;
  • First Man / «Первый человек»;
  • Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;
  • Roma / «Рома».

Лучший звук / Sound Mixing

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
  • First Man / «Первый человек»;
  • Roma / «Рома»;
  • A Star Is Born / «Звезда родилась».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

  • The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса»;
  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • The Favourite / «Фаворитка»;
  • Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;
  • Mary Queen of Scots / «Две королевы».

Лучший монтаж / Film Editing

  • BlacKkKlansman «Черный клановец»;
  • Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
  • The Favourite / «Фаворитка»;
  • Green Book / «Зеленая книга»
  • Vice / «Власть».

Лучший звуковой монтаж / Sound Editing

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
  • First Man / «Первый человек»;
  • A Quiet Place / «Тихое место»;
  • Roma / «Рома»;

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

  • Animal Behavior;
  • Bao;
  • Late Afternoon;
  • One Small Step;
  • Weekends.

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

  • Detainment;
  • Fauve;
  • Marguerite;
  • Mother;
  • Skin.

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар»-2018 можно здесь.

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