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Триумф «Паразитов» и первый актерский «Оскар» Брэда Питта. Итоги премии «Оскар-2020»

Триумф «Паразитов» и первый актерский «Оскар» Брэда Питта. Итоги премии «Оскар-2020»

Триумф «Паразитов» и первый актерский «Оскар» Брэда Питта. Итоги премии «Оскар-2020»


Этой ночью в театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар», ежегодно присуждаемая Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Собрали в одном материале всех победителей.

Второй год подряд у церемонии нет ведущего, но, тем не менее, от этого внимания к главному событию киноиндустрии не меньше. Итак, главный триумфатор «Оскар-2020» — социальная комедия о работающей на богачей бедной семье «Паразиты» / Gisaengchung южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара». И это само по себе является большим достижением. Более того, это первая картина в истории, которая одновременно признана и «лучшим фильмом», и «лучшим международным фильмом», снятом не на английском языке. И если победа «Паразитов» в международной номинации «Оскара» после ошеломительного успеха на родине (стали лидером проката) и «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале среди множества других наград, представлялась очень вероятным событием, никто, абсолютно никто, не ожидал, что Пон Чжун Хо, о котором до этого никто не слышал, в сценарной категории превзойдет Квентина Тарантино и Ноа Баумбака, а в режиссерской — Мартина Скорсезе и Сэма Мендеса. А это случилось: «Паразиты» также забрали награды за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. То есть, у «Паразитов» больше всего статуэток — четыре.

Главные фильмы-претенденты получили по несколько наград: по две статуэтки пришлось на «Однажды в… Голливуде», «Ford против Ferrari» и «Джокера», тогда как «1917» забрал три награды.

В актерских номинациях обошлось без сюрпризов, победили именно, на кого все ставили с самого начала: в главных номинациях награды достались Хоакину Фениксу и Рене Зеллвегер, а лучшими на втором плане стали Брэд Питт и Лоре Дерн. К слову, у Брэда Питта это первый актерский «Оскар» и второй вообще. Первый он получил как один из продюсеров картины «12 лет рабства», одержавшей главную победу в 2014 году.

В музыкальных номинациях победили: Элтон Джон и Берни Топин (за «Рокетмена») и Хильдур Гуднадоттир (за «Джокера»).

«Кролик Джоджо» получил награду за лучший адаптированный сценарий (это первая статуэтка для Тайки Вайтити), «Маленькие женщины» — за костюмы, «История игрушек — 4» стала лучшим полнометражным мультфильмом. Таким образом, Квентин Тарантино снова остался без режиссерского оскара, а Мартин Скорсезе не получил ни одной награды.

Ниже приводим полный список номинантов во всех (24) категориях, победители выделены жирным шрифтом:

Лучший фильм / Best Picture

Лучший режиссер / Directing

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»);
  • Тодд Филлипс («Джокер»);
  • Сэм Мендес («1917»);
  • Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»);
  • Пон Чжун-Хо («Паразиты»).

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Антонио Бандерас («Боль и слава»);
  • Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»);
  • Адам Драйвер («Брачная история»);
  • Джонатан Прайс («Два Папы»);
  • Хоакин Феникс («Джокер»).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Синтия Эриво («Гарриет»);
  • Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»);
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»);
  • Шарлиз Терон («Скандал»);
  • Рене Зельвегер («Джуди»).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»);
  • Энтони Хопкинс («Два Папы»);
  • Аль Пачино («Ирландец»);
  • Джо Пеши («Ирландец»);
  • Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

  • Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»);
  • Лора Дерн («Брачная история»);
  • Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»);
  • Флоренс Пью («Маленькие женщины»);
  • Марго Робби («Скандал»).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

  • «Ирландец» (Стивен Зеллиан);
  • «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер);
  • «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити);
  • «Маленькие женщины» (Грета Гервиг);
  • «Два Папы» (Энтони Маккартен).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

  • «Брачная история» (Ноа Баумбак);
  • «Достать ножи» (Райан Джонсон);
  • «1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс);
  • «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино);
  • «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

  • «Паразиты» / Gisaengchung (Южная Корея);
  • «Ханиленд» / Honeyland (Северная Македония);
  • «Боль и слава» / Dolor y gloria (Испания);
  • «Тело Христово» / Corpus Christi (Польша);
  • «Отверженные» / «Les Misérables» (Франция).

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

Оригинальный саундтрек / Original Score

  • Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»);
  • Александр Деспла («Маленькие женщины»);
  • Рэнди Ньюман («Брачная история»);
  • Томас Ньюман («1917»);
  • Джон Таунер Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).

Лучшая песня / Original Song

  • «Рокетмэн» — (I’m Gonna) Love Me Again (музыка — Элтон Джон, текст — Берни Топин);
  • «История игрушек 4» — I Can’t Let You Throw Yourself Away (музыка и текст — Рэнди Ньюман);
  • «Прорыв» — I’m Standing With You (музыка и текст — Дайан Уоррен);
  • «Холодное сердце 2» — Into the Unknown (музыка и текст — супружеская пара Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес);
  • «Гарриет» — Stand Up (музыка и текст — Джошуа Кэмпбелл и Синтия Эриво).

Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short

  • «Братство» / Brotherhood;
  • «Футбольный клуб „Нефта“» / Nefta Football Club;
  • «Соседское окно» / The Neighbors’ Window;
  • «Сария» / Saria;
  • «Сестра» / A Sister.

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • «Ирландец» (Родриго Прието);
  • «Джокер» (Лоуренс Шер);
  • «Маяк» (Джарин Блашке);
  • «1917» (Роджер Дикинс);
  • «Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон).

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

  • «Американская фабрика»;
  • «Пещера»;
  • «На краю демократии»;
  • «Для Самы»;
  • «Ханиленд».

Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)

  • «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
    / (Learning to Skateboard in a Warzone If You’re a Girl);
  • «Супермен из Сент-Луиса» / St. Louis Superman;
  • «В отсутствие» / In the Absence;
  • «Жизнь захватывает меня» / Life Overtakes Me;
  • «Иди, беги, ча-ча» / Walk Run Cha-cha.

Лучшие декорации / Production Design

  • «Ирландец»;
  • «Кролик Джоджо»;
  • «1917»;
  • «Однажды… в Голливуде»;
  • «Паразиты».

Лучший звук / Sound Mixing

  • «К звёздам»;
  • «Форд против Феррари»;
  • «Джокер»;
  • «1917»;
  • «Однажды… в Голливуде».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

  • «Ирландец»;
  • «Кролик Джоджо»;
  • «Джокер»;
  • «Маленькие женщины»;
  • «Однажды… в Голливуде».

Лучший монтаж / Film Editing

  • «Форд против Феррари»;
  • «Ирландец»;
  • «Кролик Джоджо»;
  • «Джокер»;
  • «Паразиты».

Лучший звуковой монтаж / Sound Editing

  • «Форд против Феррари»;
  • «Джокер»;
  • «1917»;
  • «Однажды… в Голливуде»;
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

  • «Дочь» / Dcera;
  • «Волосатая любовь» / Hair Love;
  • «Котбуль» / Kitbull;
  • «Незабываемо» / Memorable;
  • «Сестра» / Sister.

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

  • «Братство» / Brotherhood;
  • «Футбольный клуб „Нефта“» / Nefta Football Club;
  • «Соседское окно» / The Neighbors’ Window;
  • «Сария» / Saria;
  • «Сестра» / A Sister.

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

  • «Скандал»;
  • «Джокер»;
  • «Джуди»;
  • «Малефисента: Владычица тьмы»;
  • «1917».

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

  • «Мстители: Финал»;
  • «Ирландец»;
  • «Король Лев»;
  • «1917»;
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар-2019» и «Оскар-2018» можно здесь и здесь.

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