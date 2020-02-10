Триумф «Паразитов» и первый актерский «Оскар» Брэда Питта. Итоги премии «Оскар-2020»





Этой ночью в театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар», ежегодно присуждаемая Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Собрали в одном материале всех победителей.

Второй год подряд у церемонии нет ведущего, но, тем не менее, от этого внимания к главному событию киноиндустрии не меньше. Итак, главный триумфатор «Оскар-2020» — социальная комедия о работающей на богачей бедной семье «Паразиты» / Gisaengchung южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара». И это само по себе является большим достижением. Более того, это первая картина в истории, которая одновременно признана и «лучшим фильмом», и «лучшим международным фильмом», снятом не на английском языке. И если победа «Паразитов» в международной номинации «Оскара» после ошеломительного успеха на родине (стали лидером проката) и «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале среди множества других наград, представлялась очень вероятным событием, никто, абсолютно никто, не ожидал, что Пон Чжун Хо, о котором до этого никто не слышал, в сценарной категории превзойдет Квентина Тарантино и Ноа Баумбака, а в режиссерской — Мартина Скорсезе и Сэма Мендеса. А это случилось: «Паразиты» также забрали награды за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. То есть, у «Паразитов» больше всего статуэток — четыре.

Главные фильмы-претенденты получили по несколько наград: по две статуэтки пришлось на «Однажды в… Голливуде», «Ford против Ferrari» и «Джокера», тогда как «1917» забрал три награды.

В актерских номинациях обошлось без сюрпризов, победили именно, на кого все ставили с самого начала: в главных номинациях награды достались Хоакину Фениксу и Рене Зеллвегер, а лучшими на втором плане стали Брэд Питт и Лоре Дерн. К слову, у Брэда Питта это первый актерский «Оскар» и второй вообще. Первый он получил как один из продюсеров картины «12 лет рабства», одержавшей главную победу в 2014 году.

В музыкальных номинациях победили: Элтон Джон и Берни Топин (за «Рокетмена») и Хильдур Гуднадоттир (за «Джокера»).

«Кролик Джоджо» получил награду за лучший адаптированный сценарий (это первая статуэтка для Тайки Вайтити), «Маленькие женщины» — за костюмы, «История игрушек — 4» стала лучшим полнометражным мультфильмом. Таким образом, Квентин Тарантино снова остался без режиссерского оскара, а Мартин Скорсезе не получил ни одной награды.

Ниже приводим полный список номинантов во всех (24) категориях, победители выделены жирным шрифтом:

Лучший фильм / Best Picture

Лучший режиссер / Directing

Мартин Скорсезе («Ирландец»);

Тодд Филлипс («Джокер»);

Сэм Мендес («1917»);

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»);

Пон Чжун-Хо («Паразиты»).

Лучший актер / Actor in a Leading Role

Антонио Бандерас («Боль и слава»);

Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»);

Адам Драйвер («Брачная история»);

Джонатан Прайс («Два Папы»);

Хоакин Феникс («Джокер»).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

Синтия Эриво («Гарриет»);

Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»);

Сирша Ронан («Маленькие женщины»);

Шарлиз Терон («Скандал»);

Рене Зельвегер («Джуди»).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»);

Энтони Хопкинс («Два Папы»);

Аль Пачино («Ирландец»);

Джо Пеши («Ирландец»);

Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»);

Лора Дерн («Брачная история»);

Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»);

Флоренс Пью («Маленькие женщины»);

Марго Робби («Скандал»).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

«Ирландец» (Стивен Зеллиан);

«Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер);

«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити);

«Маленькие женщины» (Грета Гервиг);

«Два Папы» (Энтони Маккартен).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

«Брачная история» (Ноа Баумбак);

«Достать ножи» (Райан Джонсон);

«1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс);

«Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино);

«Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

«Паразиты» / Gisaengchung (Южная Корея);

«Ханиленд» / Honeyland (Северная Македония);

«Боль и слава» / Dolor y gloria (Испания);

«Тело Христово» / Corpus Christi (Польша);

«Отверженные» / «Les Misérables» (Франция).

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

Оригинальный саундтрек / Original Score

Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»);

Александр Деспла («Маленькие женщины»);

Рэнди Ньюман («Брачная история»);

Томас Ньюман («1917»);

Джон Таунер Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).

Лучшая песня / Original Song

Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short

«Братство» / Brotherhood;

«Футбольный клуб „Нефта“» / Nefta Football Club;

«Соседское окно» / The Neighbors’ Window;

«Сария» / Saria;

«Сестра» / A Sister.

Лучшая операторская работа / Cinematography

«Ирландец» (Родриго Прието);

«Джокер» (Лоуренс Шер);

«Маяк» (Джарин Блашке);

«1917» (Роджер Дикинс);

«Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон).

Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)

«Американская фабрика»;

«Пещера»;

«На краю демократии»;

«Для Самы»;

«Ханиленд». Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject) «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

/ (Learning to Skateboard in a Warzone If You’re a Girl);

«Супермен из Сент-Луиса» / St. Louis Superman;

«В отсутствие» / In the Absence;

«Жизнь захватывает меня» / Life Overtakes Me;

«Иди, беги, ча-ча» / Walk Run Cha-cha.

Лучшие декорации / Production Design

«Ирландец»;

«Кролик Джоджо»;

«1917»;

«Однажды… в Голливуде»;

«Паразиты».

Лучший звук / Sound Mixing

«К звёздам»;

«Форд против Феррари»;

«Джокер»;

«1917»;

«Однажды… в Голливуде».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

«Ирландец»;

«Кролик Джоджо»;

«Джокер»;

«Маленькие женщины»;

«Однажды… в Голливуде».

Лучший монтаж / Film Editing

«Форд против Феррари»;

«Ирландец»;

«Кролик Джоджо»;

«Джокер»;

«Паразиты».

Лучший звуковой монтаж / Sound Editing

«Форд против Феррари»;

«Джокер»;

«1917»;

«Однажды… в Голливуде»;

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

«Дочь» / Dcera;

«Волосатая любовь» / Hair Love;

«Котбуль» / Kitbull;

«Незабываемо» / Memorable;

«Сестра» / Sister.

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

«Братство» / Brotherhood;

«Футбольный клуб „Нефта“» / Nefta Football Club;

«Соседское окно» / The Neighbors’ Window;

«Сария» / Saria;

«Сестра» / A Sister.

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

«Скандал»;

«Джокер»;

«Джуди»;

«Малефисента: Владычица тьмы»;

«1917».

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

«Мстители: Финал»;

«Ирландец»;

«Король Лев»;

«1917»;

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар-2019» и «Оскар-2018» можно здесь и здесь.