Триумф «Паразитов» и первый актерский «Оскар» Брэда Питта. Итоги премии «Оскар-2020»
Этой ночью в театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар», ежегодно присуждаемая Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа. Собрали в одном материале всех победителей.
Второй год подряд у церемонии нет ведущего, но, тем не менее, от этого внимания к главному событию киноиндустрии не меньше. Итак, главный триумфатор «Оскар-2020» — социальная комедия о работающей на богачей бедной семье «Паразиты» / Gisaengchung южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара». И это само по себе является большим достижением. Более того, это первая картина в истории, которая одновременно признана и «лучшим фильмом», и «лучшим международным фильмом», снятом не на английском языке. И если победа «Паразитов» в международной номинации «Оскара» после ошеломительного успеха на родине (стали лидером проката) и «Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале среди множества других наград, представлялась очень вероятным событием, никто, абсолютно никто, не ожидал, что Пон Чжун Хо, о котором до этого никто не слышал, в сценарной категории превзойдет Квентина Тарантино и Ноа Баумбака, а в режиссерской — Мартина Скорсезе и Сэма Мендеса. А это случилось: «Паразиты» также забрали награды за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. То есть, у «Паразитов» больше всего статуэток — четыре.
Главные фильмы-претенденты получили по несколько наград: по две статуэтки пришлось на «Однажды в… Голливуде», «Ford против Ferrari» и «Джокера», тогда как «1917» забрал три награды.
В актерских номинациях обошлось без сюрпризов, победили именно, на кого все ставили с самого начала: в главных номинациях награды достались Хоакину Фениксу и Рене Зеллвегер, а лучшими на втором плане стали Брэд Питт и Лоре Дерн. К слову, у Брэда Питта это первый актерский «Оскар» и второй вообще. Первый он получил как один из продюсеров картины «12 лет рабства», одержавшей главную победу в 2014 году.
В музыкальных номинациях победили: Элтон Джон и Берни Топин (за «Рокетмена») и Хильдур Гуднадоттир (за «Джокера»).
«Кролик Джоджо» получил награду за лучший адаптированный сценарий (это первая статуэтка для Тайки Вайтити), «Маленькие женщины» — за костюмы, «История игрушек — 4» стала лучшим полнометражным мультфильмом. Таким образом, Квентин Тарантино снова остался без режиссерского оскара, а Мартин Скорсезе не получил ни одной награды.
Ниже приводим полный список номинантов во всех (24) категориях, победители выделены жирным шрифтом:
Лучший фильм / Best Picture
- «Ирландец» / The Irishman;
- «Кролик Джоджо» / Jojo Rabbit;
- «Джокер» / Joker;
- «Маленькие женщины» / Little Women;
- «Брачная история» / Marriage Story;
- «1917»;
- «Однажды… в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood;
- «Паразиты» / Gisaengchung;
- Ford v Ferrari / «Аутсайдеры».
Лучший режиссер / Directing
- Мартин Скорсезе («Ирландец»);
- Тодд Филлипс («Джокер»);
- Сэм Мендес («1917»);
- Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»);
- Пон Чжун-Хо («Паразиты»).
Лучший актер / Actor in a Leading Role
- Антонио Бандерас («Боль и слава»);
- Леонардо Дикаприо («Однажды… в Голливуде»);
- Адам Драйвер («Брачная история»);
- Джонатан Прайс («Два Папы»);
- Хоакин Феникс («Джокер»).
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
- Синтия Эриво («Гарриет»);
- Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»);
- Сирша Ронан («Маленькие женщины»);
- Шарлиз Терон («Скандал»);
- Рене Зельвегер («Джуди»).
Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role
- Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»);
- Энтони Хопкинс («Два Папы»);
- Аль Пачино («Ирландец»);
- Джо Пеши («Ирландец»);
- Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»).
Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role
- Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»);
- Лора Дерн («Брачная история»);
- Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»);
- Флоренс Пью («Маленькие женщины»);
- Марго Робби («Скандал»).
Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay
- «Ирландец» (Стивен Зеллиан);
- «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер);
- «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити);
- «Маленькие женщины» (Грета Гервиг);
- «Два Папы» (Энтони Маккартен).
Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay
- «Брачная история» (Ноа Баумбак);
- «Достать ножи» (Райан Джонсон);
- «1917» (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс);
- «Однажды… в Голливуде» (Квентин Тарантино);
- «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон).
Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film
- «Паразиты» / Gisaengchung (Южная Корея);
- «Ханиленд» / Honeyland (Северная Македония);
- «Боль и слава» / Dolor y gloria (Испания);
- «Тело Христово» / Corpus Christi (Польша);
- «Отверженные» / «Les Misérables» (Франция).
Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature
- «Как приручить дракона 3: Скрытый мир» / How to Train Your Dragon: The Hidden World;
- «Я потеряла своё тело» / I Lost My Body;
- «Клаус» / Klaus;
- «История игрушек 4» / Toy Story 4;
- «Потерянное звено» / Missing Link;
Оригинальный саундтрек / Original Score
- Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»);
- Александр Деспла («Маленькие женщины»);
- Рэнди Ньюман («Брачная история»);
- Томас Ньюман («1917»);
- Джон Таунер Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).
Лучшая песня / Original Song
- «Рокетмэн» — (I’m Gonna) Love Me Again (музыка — Элтон Джон, текст — Берни Топин);
- «История игрушек 4» — I Can’t Let You Throw Yourself Away (музыка и текст — Рэнди Ньюман);
- «Прорыв» — I’m Standing With You (музыка и текст — Дайан Уоррен);
- «Холодное сердце 2» — Into the Unknown (музыка и текст — супружеская пара Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес);
- «Гарриет» — Stand Up (музыка и текст — Джошуа Кэмпбелл и Синтия Эриво).
Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short
- «Братство» / Brotherhood;
- «Футбольный клуб „Нефта“» / Nefta Football Club;
- «Соседское окно» / The Neighbors’ Window;
- «Сария» / Saria;
- «Сестра» / A Sister.
Лучшая операторская работа / Cinematography
- «Ирландец» (Родриго Прието);
- «Джокер» (Лоуренс Шер);
- «Маяк» (Джарин Блашке);
- «1917» (Роджер Дикинс);
- «Однажды… в Голливуде» (Роберт Ричардсон).
Лучший документальный фильм / Documentary (Feature)
- «Американская фабрика»;
- «Пещера»;
- «На краю демократии»;
- «Для Самы»;
- «Ханиленд».
Лучший короткометражный документальный фильм / Documentary (Short Subject)
- «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
/ (Learning to Skateboard in a Warzone If You’re a Girl);
- «Супермен из Сент-Луиса» / St. Louis Superman;
- «В отсутствие» / In the Absence;
- «Жизнь захватывает меня» / Life Overtakes Me;
- «Иди, беги, ча-ча» / Walk Run Cha-cha.
Лучшие декорации / Production Design
- «Ирландец»;
- «Кролик Джоджо»;
- «1917»;
- «Однажды… в Голливуде»;
- «Паразиты».
Лучший звук / Sound Mixing
- «К звёздам»;
- «Форд против Феррари»;
- «Джокер»;
- «1917»;
- «Однажды… в Голливуде».
Лучший дизайн костюмов / Costume Design
- «Ирландец»;
- «Кролик Джоджо»;
- «Джокер»;
- «Маленькие женщины»;
- «Однажды… в Голливуде».
Лучший монтаж / Film Editing
- «Форд против Феррари»;
- «Ирландец»;
- «Кролик Джоджо»;
- «Джокер»;
- «Паразиты».
Лучший звуковой монтаж / Sound Editing
- «Форд против Феррари»;
- «Джокер»;
- «1917»;
- «Однажды… в Голливуде»;
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film
- «Дочь» / Dcera;
- «Волосатая любовь» / Hair Love;
- «Котбуль» / Kitbull;
- «Незабываемо» / Memorable;
- «Сестра» / Sister.
Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short
- «Братство» / Brotherhood;
- «Футбольный клуб „Нефта“» / Nefta Football Club;
- «Соседское окно» / The Neighbors’ Window;
- «Сария» / Saria;
- «Сестра» / A Sister.
Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling
- «Скандал»;
- «Джокер»;
- «Джуди»;
- «Малефисента: Владычица тьмы»;
- «1917».
Лучшие спецэффекты / Visual Effects
- «Мстители: Финал»;
- «Ирландец»;
- «Король Лев»;
- «1917»;
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар-2019» и «Оскар-2018» можно здесь и здесь.