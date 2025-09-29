Паяльник и "болгарка": модер сделал из Xbox "портативную" консоль

Автор YouTube-канала James Channel поставил себе непростую задачу: превратить «самую большую, самую тяжелую и самую энергозатратную консоль, которую только видели» в портативное устройство. И, как видно из видео, ему это удалось. Получилась, возможно, не самая элегантная модификация, ведь переделанная консоль держится преимущественно на клейкой ленте и клею, но выглядит она впечатляюще. Дополнительного драйва добавляет открытый DVD-диск, вращающийся со скоростью около 10 000 об/мин, прямо в центре конструкции, создавая ощущение опасного, но увлекательного ретро-гейминга.

Видео начинается с того, что Джеймс достает с полки оригинальную версию Xbox, среди многих культовых консолей в разном состоянии. Однако выбранная модель от Microsoft сначала оказывается непригодной для переделки: ее нужно отремонтировать еще в «родном» состоянии, прежде чем браться за пилу и клей. Начать с рабочего образца важно, чтобы избежать сложностей с поиском проблем при дальнейшей модификации.

После ремонта оригинальную Xbox автор видео разрезает на части, избавляется от лишних компонентов и фрагментов корпуса, чтобы сделать консоль портативной. Но этот проект не ограничился исключительно компонентами Xbox. Джеймс использовал старую портативную видеодок-станцию от iPod в качестве источника экрана и динамиков, заменил «тяжелый и громоздкий» жесткий диск формата 3,5 дюйма на решение Compact Flash, а геймпады Xbox распилил пополам и прикрепил по бокам от центральной части с экраном и самой консолью.

Проект на некоторое время был отложен: Джеймс прекратил работу почти на три недели. Вернувшись, он снова взялся за дело и преодолел серьезную проблему — из восьми DVD-приводов для Xbox, купленных им как донорские, лишь один оказался рабочим. Кроме этого, понадобилось исправлять и плохо обжатый IDE-разъем. В результате из этих трудностей и неудач в конце концов родилось его «портативное чудовище».

В финальной части видео Джеймс запускает тест — Halo на портативном Xbox. Устройство показало автономность всего 9 минут 40 секунд во время игры. Для сравнения, современные портативные игровые устройства вроде Steam Deck выглядят настоящими «марафонцами».

Заметим, сегодня в сегменте портативных консолей с Xbox-брендингом есть и официальные решения: например, Asus ROG Xbox Xbox Ally и Ally X, которые уже доступны для предзаказа.

Источник: tomshardware