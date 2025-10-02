Перекупы богатеют на Sora 2: приглашения в "TikTok с ИИ" продают на eBay по $45

Новости ИИ 02.10.2025 comment views icon

Хитовый видеосервис OpenAI под названием Sora 2 еще даже не успел «прожить» неделю, а уже породил черный рынок. На eBay начали продавать обычные инвайты.

Дело в том, что OpenAI ограничила доступ к Sora 2. Часть пользователей получает только четыре кода, которыми можно поделиться с другими. И как это часто бывает, спрос сразу породил бизнес: самые прагматичные начали продавать инвайты. Журналисты нашли более 20 завершенных сделок на eBay, где приглашения ушли с молотка по $5-45 за штуку.

Впрочем, такие продажи нарушают правила платформы — eBay запрещает торговлю цифровыми товарами, если продавец не имеет на это права. Пока неизвестно, начнет ли платформа удалять такие объявления. После разоблачения «схемы» вероятность такого результата значительно выше.

Аукционы на eBay, где выставляют инвайты в Sora 2 / OpenAI

Кроме того, OpenAI не обрадовалась подобным махинациям. Компания призвала остановить спекуляции: на официальном сервере Discord опубликовали предупреждение, что продажа кодов запрещена и может нарушать условия пользования сервисом. Однако вряд ли OpenAI сможет как-то проверить, кто получил код честно, а кто — нет. Поэтому пока что компания «погрозила пальцем».

Предупреждение OpenAI, что продавать инвайты Sora 2 — нечестно

А вот о популярности приложения прямо свидетельствует американский App Store. Новый видеосервис, который прозвали «TikTok с ИИ», внезапно возглавил категорию «Фото и видео». Он оставил позади гигантов TikTok, Instagram и даже YouTube. В общем топе осталось обогнать только ChatGPT и Gemini. И такой результат всего через несколько дней после запуска приложения.

Напомним, Sora 2 работает на новой модели ИИ, которую в OpenAI описывают как «более реалистичную и точную», чем предыдущие системы. Видеосервис способен делать видео со звуком, эмоциями и дипфейками. Например, рядовой пользователь может в несколько кликов создавать собственные аниме и пародии на любимые тайтлы, которые будут выглядеть очень качественно.

Примеры сгенерированных аниме, которые не отличить от настоящих

Пока что приложение доступно только в США и Канаде и только на iOS, но версия для Android якобы уже в разработке. Один из самых известных конкурентов Sora 2 — — Veo 3, который доступен для украинцев. Вместе с тем несколько недель назад Google снизил цены на генерацию видео с Veo 3 на 50%. Пока можем наслаждаться сервисом от Google и ждать, когда сможет прикоснуться к Sora 2.

Источник: Business Insider

