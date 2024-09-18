Первая «живая» распаковка iPhone 16 Pro — что изменилось по сравнению с предшественником?

Первые iPhone 16 поступили некоторым клиентам до официального старта продаж, поэтому в сети активно распространяют видео с распаковкой и неофициальным взглядом на новые смартфоны Apple.

В первом ролике, который опубликовал в Twitter пользователь Маджин Бу, можно увидеть вариант Black Titanium — на видео показывают и новую кнопку управления, расположенную справа (прежде всего она предназначена для легкого доступа к камере и регулировки таких опций как масштабирование).

В комплектации ожидаемо отсутствует фирменная наклейка Apple, маленькая брошюра с основными инструкциями и скрепка для SIM-карты, однако есть кабель USB-C.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

На втором видео модель iPhone 16 Pro в оттенке Desert Titanium сравнивают с iPhone 15 Pro Blue Titanium. Новый телефон, оснащенный 6,3-дюймовым экраном, ожидаемо выглядит несколько больше и толще — однако на этом внешние отличия, кажется, завершаются.

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iPhone 15 Pro and iPhone 16 Pro in comparison pic.twitter.com/LDnoozOTZF — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 17, 2024

iPhone 16 Pro получил сверхширокоугольную камеру 48 Мп и новейший материал Ceramic Shield от Apple — но, конечно, эти детали, трудно заметить, просто глядя на телефон. Так же новые модели Pro оснащены более быстрым чипом A18 Pro и обещают более долгую работу заряда.

Хотя еще слишком рано комментировать показатели производительности телефона, первые данные свидетельствуют о том, что покупатели больше заинтересованы в стандартных моделях iPhone 16 — спрос на Pro-версии пока не оправдывает ожиданий.