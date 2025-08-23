Первое плавление коннектора 16-pin на видеокарте AMD: пострадала Radeon RX 9070 XT

Разъем питания 16-pin (12VHPWR) уже имел случаи плавления на некоторых топовых видеокартах, но эти инциденты до сих пор касались решений NVIDIA. Теперь появились первые данные о подобной ситуации с видеокартой AMD. Пользователь Reddit под ником Savings_Opportunity3 сообщил о повреждении 16-контактного кабеля питания на Radeon RX 9070 XT.

Большинство массовых моделей AMD не используют 16-контактные разъемы. Radeon RX 9070 XT с TDP 304 Вт обычно работает с двумя стандартными 8-контактными коннекторами. Однако некоторые партнеры AMD, в частности ASRock и Sapphire, решили интегрировать 16-контактные разъемы в свои RX 9070 XT — вероятно, из дизайнерских соображений или для отличия от конкурентов.

В случае Savings_Opportunity3 пострадала модель ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC. Этот же пользователь еще месяц назад писал в Reddit, что заметил потемнение нескольких контактов в 16-контактном коннекторе во время замены материнской платы. В конце концов один из контактов расплавился, однако повреждения выглядят локальными, вероятно, видеокарта сохранила работоспособность.

ASRock официально не указывает TDP для Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC, но рекомендует использовать блок питания мощностью минимум 850 Вт. Для эталонной Radeon RX 9070 XT AMD рекомендует 750 Вт, так что модель ASRock в реальных сценариях может потреблять порядка 340-360 Вт.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Пользователь уточнил, что применял дешевый блок питания Kolink мощностью 700 Вт — ниже минимальных требований и от ASRock, и от AMD. Его система основана на процессоре Ryzen 7 5700X3D. Ранее он уже сталкивался с ошибкой OCP (срабатывание защиты от перегрузки) во время бета-теста Battlefield 6, что могло быть сигналом о нестабильности питания.

Блок питания Kolink 700W не соответствует стандарту ATX 3.1 и не имеет собственного 16-контактного кабеля. Пользователь использовал адаптер «16-pin → три 8-pin», который поставлялся с видеокартой. Учитывая характер повреждения, которое коснулось только одного контакта, вероятно, коннектор был подключен неплотно. Это распространенный риск для 16-контактных разъемов, требующих особой аккуратности при монтаже. Впрочем, подтвердить это наверняка сложно.

На данный момент Savings_Opportunity3 заказал блок питания Corsair RM850x в качестве замены дешевому Kolink.

Источник: tomshardware