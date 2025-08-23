Новости Устройства 23.08.2025 comment views icon

Первое плавление коннектора 16-pin на видеокарте AMD: пострадала Radeon RX 9070 XT

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Первое плавление коннектора 16-pin на видеокарте AMD: пострадала Radeon RX 9070 XT

Разъем питания 16-pin (12VHPWR) уже имел случаи плавления на некоторых топовых видеокартах, но эти инциденты до сих пор касались решений NVIDIA. Теперь появились первые данные о подобной ситуации с видеокартой AMD. Пользователь Reddit под ником Savings_Opportunity3 сообщил о повреждении 16-контактного кабеля питания на Radeon RX 9070 XT.

Большинство массовых моделей AMD не используют 16-контактные разъемы. Radeon RX 9070 XT с TDP 304 Вт обычно работает с двумя стандартными 8-контактными коннекторами. Однако некоторые партнеры AMD, в частности ASRock и Sapphire, решили интегрировать 16-контактные разъемы в свои RX 9070 XT — вероятно, из дизайнерских соображений или для отличия от конкурентов.

В случае Savings_Opportunity3 пострадала модель ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC. Этот же пользователь еще месяц назад писал в Reddit, что заметил потемнение нескольких контактов в 16-контактном коннекторе во время замены материнской платы. В конце концов один из контактов расплавился, однако повреждения выглядят локальными, вероятно, видеокарта сохранила работоспособность.

ASRock официально не указывает TDP для Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC, но рекомендует использовать блок питания мощностью минимум 850 Вт. Для эталонной Radeon RX 9070 XT AMD рекомендует 750 Вт, так что модель ASRock в реальных сценариях может потреблять порядка 340-360 Вт.

Пользователь уточнил, что применял дешевый блок питания Kolink мощностью 700 Вт — ниже минимальных требований и от ASRock, и от AMD. Его система основана на процессоре Ryzen 7 5700X3D. Ранее он уже сталкивался с ошибкой OCP (срабатывание защиты от перегрузки) во время бета-теста Battlefield 6, что могло быть сигналом о нестабильности питания.

Блок питания Kolink 700W не соответствует стандарту ATX 3.1 и не имеет собственного 16-контактного кабеля. Пользователь использовал адаптер «16-pin → три 8-pin», который поставлялся с видеокартой. Учитывая характер повреждения, которое коснулось только одного контакта, вероятно, коннектор был подключен неплотно. Это распространенный риск для 16-контактных разъемов, требующих особой аккуратности при монтаже. Впрочем, подтвердить это наверняка сложно.

На данный момент Savings_Opportunity3 заказал блок питания Corsair RM850x в качестве замены дешевому Kolink.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Геймеры игнорируют NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продаж в пользу 16 ГБ
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Владелец показал видеокарту AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT — да, вы правильно прочитали
Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition
AMD планирует «видеокарту» для ИИ — дискретный NPU будет работать с ПК
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Крошечный, как microSD, быстрый, как M.2: в Китае представили Mini SSD 1517
Ultra Turbo Mode на материнских платах Gigabyte улучшает производительность в играх на 35%
AMD случайно открыла код FSR 4: отозвать лицензию уже невозможно
Видеокарта GeForce RTX 5050 Ti засветилась на сайте ZOTAC — преждевременный слив или ошибка?
Asus представила RTX 5090 и 5070 Ti BTF со скрытым разъемом питания GC-HPWR
Версия BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC позволяет подать 1600 Вт на видеокарту
Генератор изображений Stable Diffusion 3.0 Medium будет работать локально на процессорах AMD
Seagate выпустила первые HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M и IronWolf Pro уже в продаже за $600
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
SSD в видеокарте? Дайте два. Именно столько слотов M.2 имеет прототип Colorful
Новый драйвер NVIDIA включил Smooth Motion на RTX 40 — «магическое» удвоение FPS без DLSS
Масштабирование AMD FSR испытали на видеокарте NVIDIA 2012 года — что из этого вышло
Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить