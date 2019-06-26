Первые полноценные тесты базового «шестиядерника» AMD Ryzen 5 3600 (Zen 2) на старом чипсете X470 и новом X570 — они радуют





До старта продаж первых 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000-й серии (Zen 2) осталось полторы недели, но испанский ресурс El Chapuzas Informatico, невзирая на запреты, решился опубликовать результаты тестирования базовой и, потенциально, самой популярной модели нового семейства «настольников» — AMD Ryzen 5 3600 — раньше всех. Отметим, что ранее мы уже публиковали первые тесты Ryzen 5 3600 в нескольких бенчмарках (1 и 2), которые, к слову, выглядели весьма многообещающе, но источник сделал полноценный обзор с тестированием грядущей новинки не только в «синтетике», но и в реальных приложениях и играх. То есть, это именно большой тест, который позволяет лучше оценить производительность базового шестиядерного «камня» в сравнении с предшественниками и конкурентами.

Напомним, Ryzen 5 3600 оперирует 6 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 32 МБ кэш-памяти L3, работает на частоте от 3,6 до 4,2 ГГц при номинальном TDP в 65 Вт.

На самом деле El Chapuzas Informatico опубликовал не один, а целых два обзора AMD Ryzen 5 3600. В первом основой тестового стенда послужила материнская плата Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi (прошивка UEFI обновлена до последней версии F40), дополненная набором оперативной памяти G.Skill FlareX DDR4-3200 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition; Система работала под управлением 64-разрядной Windows 10 со всеми обновлениями безопасности. Во втором же случае использовалась неназванная материнская плата на новом чипсете X570 — источник в шутку называет ее ECI X570 Monster VIII Turbo Fan Plus Ultra RGB. По ссылкам в конце заметки вы найдете оба обзора, здесь же мы опубликуем сводные диаграммы с результатами тестирования AMD Ryzen 5 3600 на обеих платформах. Забегая вперед, на старом чипсете X470 и новом X570 процессор AMD Ryzen 5 3600 показывает одинаковую производительность, за исключением нескольких игр. Таким образом, покупка новой платы видится целесообразной только вместе с новым SSD, оснащенным интерфейсом PCI-Express 4.0.

Итак, для начала результаты AMD Ryzen 5 3600 в синтетических и полусинтетических тестах:

Как можно видеть, AMD Ryzen 5 3600 демонстрирует весьма отрадные результаты в синтетических бенчмарках в сравнении с 8-ядерными чипами Ryzen прошлых поколений. В сравнении с предшественником в лице Ryzen 5 2600 (6 ядер/12 потоков, 3,4/3,9 ГГц) новинка обеспечивает примерно на 20% большую вычислительную мощность, что впечатляет. Что же касается противостояния с конкурирующими моделями Intel, Ryzen 5 3600 за $200 (да, в Европе чуть дороже, но не суть) даже в многопоточном режиме обходит CPU Intel с большим числом ядер, кроме флагманского Core i9-9900K. Сейчас у AMD Ryzen 5 3600 есть некие проблемы в подсистеме памяти (это хорошо видно на соответствующих диаграммах в галерее), но будем надеяться, что они будут исправлены в грядущих обновлениях микрокода.

Разумеется, хотелось бы узнать производительность AMD Ryzen 5 3600 в реальных задачах, но источник приводит замеры только в wPrime и x264 Benchmark. И в тесте на скорость кодирования видео с помощью кодека x264 AMD Ryzen 5 3600 уступает 8-ядерной модели прошлого поколения Ryzen 7 2700X, а также флагманским моделям Intel.

Следующий тест — это проверка работы Ryzen 5 3600 в играх. Это то, что понятно каждому. Но опять-таки в полной мере оценить производительность нового CPU не выйдет, поскольку тестирование проводилось с весьма ограниченным списком игр. Впрочем, в этих нескольких играх грядущая новинка демонстрирует весьма достойные результаты: В Far Cry 5 и Final Fantasy XV Ryzen 5 3600 опережает Ryzen 7 2700X, да и отставание от флагмана Intel Core i9-9900K, который по цене более чем вдвое дороже, не особо большое.

Наконец, температурный режим и энергопотребление. В простое с использованием комплектного кулера при температуре окружающей среды 20ºC CPU нагревался до 35 ºC, а под нагрузкой — до 70 ºC. Что интересно, на чипсете X470 процессор грелся чуть сильнее — до 40 и 75 ºC соответственно. Вероятно, это связано с различными частотными профилями и напряжениями, хотя производительность одинакова в обоих случаях.

Увы, источник не выделяет отдельно энергопотребление CPU, проводя общее энергопотребление системы: 130 Вт в стресс-тесте AIDA64 (без подсистемы системы хранения и GPU) и 350 Вт в тесте с активным GPU. Это примерно на 5-10 Вт ниже, чем у платы X470. Если же сравнить с результатами тестирования Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 2600 разница составляет соответственно 65 Вт и 10 Вт в пользу нового чипа.

В продажу AMD Ryzen 5 3600 вместе с другими 6-, 8- и 12-ядерными членами семейства Zen 2 поступит уже 7 июля.

Источник: El Chapuzas Informatico (1 и 2)