Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D

Недавно AMD представила новый процессор Ryzen 5 5500X3D, который должен составить конкуренцию недорогим, но производительным чипам. Благодаря публикации пользователя X (Twitter) под ником X86 is dead&back мы уже можем ознакомиться с первыми результатами тестирования этой новинки с технологией 3D V-Cache…

Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D входит в линейку Ryzen 5000 (Vermeer) и использует ядра на базе архитектуры Zen 3, которая уже отстает на два поколения от актуальной версии Zen 5. Для кого-то может быть странным, что AMD продолжает выпускать такую платформу, но на то есть свои объективные причины. Производство чипов Zen 3 уже дешевое, а значит компания может без проблем выпускать бюджетные CPU, не влияя негативно на финансовые показатели. И еще важно, что на данный момент Ryzen 5 5500X3D продается лишь на рынках Латинской Америки и ориентирован на потребителей, для которых ключевым фактором является цена.

По своей сути, Ryzen 5 5500X3D — это младший вариант Ryzen 5 5600X3D. Их характеристики почти одинаковы. Оба процессора имеют 6 ядер и поддерживают 12 потоков инструкций. Также они получили 96 МБ кэша L3 и TDP 105 Вт. Разница в тактовых частотах — около 9% в пользу 5600X3D, и именно это влияет на конечную производительность.

В тестах PassMark (сейчас есть лишь один результат для 5500X3D, поэтому возможны отклонения) новинка показала на 6% более низкую производительность по сравнению с 5600X3D как в однопоточных, так и в многопоточных сценариях. В то же время однопоточные результаты схожи с Ryzen 5 5500 (Cezanne), а в многопоточных нагрузках — на 6% лучше. Стоит учитывать, что технология 3D V-Cache особенно полезна именно в играх, поэтому PassMark не отображает полный потенциал этого CPU в игровых нагрузках.

Процессор PassMark Single-Thread PassMark Multi-Thread Количество результатов PassMark Ryzen 5 9600 4293 28761 31 Ryzen 5 7600 3909 27038 4265 Ryzen 5 5600 3257 21541 9599 Ryzsen 5 5600X3D 3187 21891 182 Ryzen 5 5500X3D 3005 20498 1 Ryzen 5 5500 3058 19324 7533

Сейчас новый процессор AMD Ryzen 5 5500X3D уже можно найти в продаже в Аргентине и Мексике по цене около $185, что не так уж и бюджетно, но типично для этих рынков. Для сравнения, в США за $178 можно купить чип Ryzen 5 7600X, а за $197 — самый новый Ryzen 5 9600X, которые быстрее и современнее.

Источник: tomshardware