Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D

Недавно AMD представила новый процессор Ryzen 5 5500X3D, который должен составить конкуренцию недорогим, но производительным чипам. Благодаря публикации пользователя X (Twitter) под ником X86 is dead&back мы уже можем ознакомиться с первыми результатами тестирования этой новинки с технологией 3D V-Cache…
Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D входит в линейку Ryzen 5000 (Vermeer) и использует ядра на базе архитектуры Zen 3, которая уже отстает на два поколения от актуальной версии Zen 5. Для кого-то может быть странным, что AMD продолжает выпускать такую платформу, но на то есть свои объективные причины. Производство чипов Zen 3 уже дешевое, а значит компания может без проблем выпускать бюджетные CPU, не влияя негативно на финансовые показатели. И еще важно, что на данный момент Ryzen 5 5500X3D продается лишь на рынках Латинской Америки и ориентирован на потребителей, для которых ключевым фактором является цена.
По своей сути, Ryzen 5 5500X3D — это младший вариант Ryzen 5 5600X3D. Их характеристики почти одинаковы. Оба процессора имеют 6 ядер и поддерживают 12 потоков инструкций. Также они получили 96 МБ кэша L3 и TDP 105 Вт. Разница в тактовых частотах — около 9% в пользу 5600X3D, и именно это влияет на конечную производительность.
В тестах PassMark (сейчас есть лишь один результат для 5500X3D, поэтому возможны отклонения) новинка показала на 6% более низкую производительность по сравнению с 5600X3D как в однопоточных, так и в многопоточных сценариях. В то же время однопоточные результаты схожи с Ryzen 5 5500 (Cezanne), а в многопоточных нагрузках — на 6% лучше. Стоит учитывать, что технология 3D V-Cache особенно полезна именно в играх, поэтому PassMark не отображает полный потенциал этого CPU в игровых нагрузках.
|Процессор
|PassMark Single-Thread
|PassMark Multi-Thread
|Количество результатов PassMark
|Ryzen 5 9600
|4293
|28761
|31
|Ryzen 5 7600
|3909
|27038
|4265
|Ryzen 5 5600
|3257
|21541
|9599
|Ryzsen 5 5600X3D
|3187
|21891
|182
|Ryzen 5 5500X3D
|3005
|20498
|1
|Ryzen 5 5500
|3058
|19324
|7533
Сейчас новый процессор AMD Ryzen 5 5500X3D уже можно найти в продаже в Аргентине и Мексике по цене около $185, что не так уж и бюджетно, но типично для этих рынков. Для сравнения, в США за $178 можно купить чип Ryzen 5 7600X, а за $197 — самый новый Ryzen 5 9600X, которые быстрее и современнее.
