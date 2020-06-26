Первые тесты процессора Intel Core i5-L16G7 Lakefield демонстрируют отставание на 67% от предшественника Amber Lake
Около двух недель назад компания Intel анонсировала процессоры Lakefield. Это ультраэкономичные системы-на-чипе с многоуровневой компоновкой Foveros и 5 вычислительными ядрами. При этом лишь одно ядро является производительным и выполнено на базе архитектуры Sunny Cove, а остальные четыре ядра – это энергоэффективные ядра Tremont для фоновых и нересурсоёмких задач. Процессоры Lakefield также содержат интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics Gen11, включающее до 64 исполнительных блоков.
Такие чипы обладают показателем TDP 7 Вт и вряд ли могут похвастаться высокой производительностью (хотя Intel и заявляет о приросте однопоточной производительности на 12% и 1,7-кратный прирост графической производительности % по сравнению с процессорами Amber Lake). А фактически оценить уровень их производительности смог оценить ресурс Notebookcheck, который протестировал флагманский на текущий момент чип Intel Core i5-L16G7, который обладает более высокими рабочими частотами и полным набором исполнительных блоков GPU.
Фактические результаты оказались разочаровывающими. Флагманский процессор семейства Lakefield продемонстрировал отставание в однопоточной производительности от процессора Amber Lake на внушительные 67%, что противоречит официальным заявлениям Intel. Иными словами, он работает лишь в одну треть от возможностей более старого чипа. В Notebookcheck делают предположение, что проблема может крыться в конкретном тестовом устройстве. Фактически, максимальная частота процессора не достигала заявленных производителем 3,0 ГГц, а находилась на уровне 2,4 ГГц. Таким образом, процессор в тестовом устройстве не полностью раскрыл свой потенциал. Возможно, производитель устройства ограничил максимальную частоту процессора из соображений энергоэффективности и длительности автономной работы или по каким-то другим причинам. Также следует отметить, что процессоры Amber Lake могут работать на более высокой частоте – до 4,5 ГГц. Более подробные характеристики чипов обеих семейств представлены в следующей таблице.
|Процессор
|Ядра/потоки
|Блоки GPU
|Базовая частота
|Turbo частота
|Частота GPU
|Intel Lakefield (7 Вт)
|i5-L16G7
|5/5
|64
|1,4 ГГц
|3,0 ГГц
|до 0,5 ГГц
|i3-L13G4
|5/5
|48
|0,8 ГГц
|2,8 ГГц
|до 0,5 ГГц
|Intel Amber Lake (7 Вт)
|i7-10510Y
|4/8
|24
|1,2 ГГц
|4,5 ГГц
|до 1,15 ГГц
|i5-10310Y
|4/8
|24
|1,1 ГГц
|4,1 ГГц
|до 1,05 ГГц
|i5-10210Y
|4/8
|24
|1,0 ГГц
|4,0 ГГц
|до 1,05 ГГц
|i3-10110Y
|2/4
|24
|1,0 ГГц
|4,0 ГГц
|до 1,00 ГГц
|i7-8500Y
|2/4
|24
|1,5 ГГц
|4,2 ГГц
|до 1,05 ГГц
Источник: videocardz