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Первые тесты процессора Intel Core i5-L16G7 Lakefield демонстрируют отставание на 67% от предшественника Amber Lake

Первые тесты процессора Intel Core i5-L16G7 Lakefield демонстрируют отставание на 67% от предшественника Amber Lake

Первые тесты процессора Intel Core i5-L16G7 Lakefield демонстрируют отставание на 67% от предшественника Amber Lake


Около двух недель назад компания Intel анонсировала процессоры Lakefield. Это ультраэкономичные системы-на-чипе с многоуровневой компоновкой Foveros и 5 вычислительными ядрами. При этом лишь одно ядро является производительным и выполнено на базе архитектуры Sunny Cove, а остальные четыре ядра – это энергоэффективные ядра Tremont для фоновых и нересурсоёмких задач. Процессоры Lakefield также содержат интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics Gen11, включающее до 64 исполнительных блоков.

Такие чипы обладают показателем TDP 7 Вт и вряд ли могут похвастаться высокой производительностью (хотя Intel и заявляет о приросте однопоточной производительности на 12% и 1,7-кратный прирост графической производительности % по сравнению с процессорами Amber Lake). А фактически оценить уровень их производительности смог оценить ресурс Notebookcheck, который протестировал флагманский на текущий момент чип Intel Core i5-L16G7, который обладает более высокими рабочими частотами и полным набором исполнительных блоков GPU.

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Фактические результаты оказались разочаровывающими. Флагманский процессор семейства Lakefield продемонстрировал отставание в однопоточной производительности от процессора Amber Lake на внушительные 67%, что противоречит официальным заявлениям Intel. Иными словами, он работает лишь в одну треть от возможностей более старого чипа. В Notebookcheck делают предположение, что проблема может крыться в конкретном тестовом устройстве. Фактически, максимальная частота процессора не достигала заявленных производителем 3,0 ГГц, а находилась на уровне 2,4 ГГц. Таким образом, процессор в тестовом устройстве не полностью раскрыл свой потенциал. Возможно, производитель устройства ограничил максимальную частоту процессора из соображений энергоэффективности и длительности автономной работы или по каким-то другим причинам. Также следует отметить, что процессоры Amber Lake могут работать на более высокой частоте – до 4,5 ГГц. Более подробные характеристики чипов обеих семейств представлены в следующей таблице.

ПроцессорЯдра/потокиБлоки GPUБазовая частотаTurbo частотаЧастота GPU
Intel Lakefield (7 Вт)
i5-L16G75/5641,4 ГГц3,0 ГГцдо 0,5 ГГц
i3-L13G45/5480,8 ГГц2,8 ГГцдо 0,5 ГГц
Intel Amber Lake (7 Вт)
i7-10510Y4/8241,2 ГГц4,5 ГГцдо 1,15 ГГц
i5-10310Y4/8241,1 ГГц4,1 ГГцдо 1,05 ГГц
i5-10210Y4/8241,0 ГГц4,0 ГГцдо 1,05 ГГц
i3-10110Y2/4241,0 ГГц4,0 ГГцдо 1,00 ГГц
i7-8500Y2/4241,5 ГГц4,2 ГГцдо 1,05 ГГц

Источник: videocardz

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