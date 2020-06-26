Первые тесты процессора Intel Core i5-L16G7 Lakefield демонстрируют отставание на 67% от предшественника Amber Lake





Около двух недель назад компания Intel анонсировала процессоры Lakefield. Это ультраэкономичные системы-на-чипе с многоуровневой компоновкой Foveros и 5 вычислительными ядрами. При этом лишь одно ядро является производительным и выполнено на базе архитектуры Sunny Cove, а остальные четыре ядра – это энергоэффективные ядра Tremont для фоновых и нересурсоёмких задач. Процессоры Lakefield также содержат интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics Gen11, включающее до 64 исполнительных блоков.

Такие чипы обладают показателем TDP 7 Вт и вряд ли могут похвастаться высокой производительностью (хотя Intel и заявляет о приросте однопоточной производительности на 12% и 1,7-кратный прирост графической производительности % по сравнению с процессорами Amber Lake). А фактически оценить уровень их производительности смог оценить ресурс Notebookcheck, который протестировал флагманский на текущий момент чип Intel Core i5-L16G7, который обладает более высокими рабочими частотами и полным набором исполнительных блоков GPU.

Фактические результаты оказались разочаровывающими. Флагманский процессор семейства Lakefield продемонстрировал отставание в однопоточной производительности от процессора Amber Lake на внушительные 67%, что противоречит официальным заявлениям Intel. Иными словами, он работает лишь в одну треть от возможностей более старого чипа. В Notebookcheck делают предположение, что проблема может крыться в конкретном тестовом устройстве. Фактически, максимальная частота процессора не достигала заявленных производителем 3,0 ГГц, а находилась на уровне 2,4 ГГц. Таким образом, процессор в тестовом устройстве не полностью раскрыл свой потенциал. Возможно, производитель устройства ограничил максимальную частоту процессора из соображений энергоэффективности и длительности автономной работы или по каким-то другим причинам. Также следует отметить, что процессоры Amber Lake могут работать на более высокой частоте – до 4,5 ГГц. Более подробные характеристики чипов обеих семейств представлены в следующей таблице.

Процессор Ядра/потоки Блоки GPU Базовая частота Turbo частота Частота GPU Intel Lakefield (7 Вт) i5-L16G7 5/5 64 1,4 ГГц 3,0 ГГц до 0,5 ГГц i3-L13G4 5/5 48 0,8 ГГц 2,8 ГГц до 0,5 ГГц Intel Amber Lake (7 Вт) i7-10510Y 4/8 24 1,2 ГГц 4,5 ГГц до 1,15 ГГц i5-10310Y 4/8 24 1,1 ГГц 4,1 ГГц до 1,05 ГГц i5-10210Y 4/8 24 1,0 ГГц 4,0 ГГц до 1,05 ГГц i3-10110Y 2/4 24 1,0 ГГц 4,0 ГГц до 1,00 ГГц i7-8500Y 2/4 24 1,5 ГГц 4,2 ГГц до 1,05 ГГц

Источник: videocardz